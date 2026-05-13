福特號部署逾330天返國 美海軍重新評估3年期輪調制是否合乎需求

美軍核子動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford）。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defense News》報導，隨著美軍「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）即將返回美國維吉尼亞州諾福克港，美國海軍正重新檢討長期以來的航艦輪調制度。福特號此次部署時間累計超過330天，成為越戰以來，美軍部署時間最長的航艦。

報導引述美國海軍士官長佩里曼（John Perryman）近日說法，近年高強度軍事任務接連出現，包括委內瑞拉行動、對伊朗空襲與海上封鎖，以及中南美洲反毒任務，已讓過去依照和平時期建立的兵力輪調模式面臨壓力。佩里曼形容，現行制度如同依固定時程運作的「輸送帶」，航艦打擊群大多以3年為週期循環進行訓練、部署與維修，但海軍正重新評估，此舉是否仍符合當前需求。

請繼續往下閱讀...

《Defense News》指出，美國海軍4月底曾同時在中東周邊海域部署3艘航空母艦，為20多年來首見。海軍目前也正評估零件補充、艦隊整備，以及官兵休整與訓練時間等問題。海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）日前提出，部分兩棲艦艇未來可能改採50至52個月為一個週期，並在同一輪整備期間執行兩次部署，以減少重複整備成本。

除了海軍，美軍其他軍種近期也提到高強度部署帶來的壓力。美國空軍士官長沃爾夫（David Wolfe）表示，長時間出動任務已讓部分人員與裝備相當疲憊，但多名與會高層仍強調，美軍部隊目前整體執行狀況維持穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法