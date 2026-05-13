愛國者雷達子天線、無人機飄台灣味！中科院獲高階認證打進美供應鏈

中科院通過愛國者飛彈系統雷達子天線的高階驗證，圖為國軍的愛國者三型防空飛彈發射車。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院長李世強近期率團前往美國，參加今年度「XPONENTIAL」無人載具大展，同時也積極爭取打入美國國防供應鏈。中科院今日表示，其已循相關規定，通過CMMC（網路安全成熟度模型認證）第三方驗證機構評價，繼「愛國者飛彈系統雷達子天線」去年11月獲頒等級二證書之後，無人機也在近期斬獲同等成果，中科院未來將經驗為基礎，持續推動其它無人載具、飛彈及火工等關鍵技術與研製計畫的國際認證。

中科院今日表示，中科院為取得加入美國國防供應鏈的必要條件，循美國國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）所涉原則及美國聯邦法規（Code of Federal Regulations, CFR）48CFR、32CFR相關條款，規範國防供應商必須通過CMMC第三方驗證機構（Certified Third-Party Assessment Organization, C3PAO）評鑑，因此，中科院2023年展開「愛國者飛彈系統雷達子天線」驗證，並於去年11月獲頒CMMC Level 2合格證書。

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隨著無人機技術於國防應用日益關鍵，中科院表示，無人機飛控、通訊與資料處理，多屬受控非機密資訊（Controlled Unclassified Information, CUI），對資安防護要求更為嚴謹。為彰顯中科院前瞻部署與積極接軌國際制度決心，因此，中科院在2024年7月起再度申請CMMC評鑑，依循美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standard and Technology）NIST SP 800-171的標準，檢視110項資安管控制度和措施，並持續透過內部稽核定期查察各項工作執行情形及加強員工訓練，並結合多階段模擬評鑑與情境演練，經1年多的嚴格評鑑，最終於近期順利通過第三方C3PAO評鑑，並刊登美國戰爭部國防產業供應鏈網站。

CMMC認證分三等級，等級一是基礎資安，等級二則是可保護敏感國防資料的正式等級，其上還有等級三，也就是更高階、接近國家級防禦需求的最高水準。

中科院表示，自《美國CMMC法案》公布後，中科院為國內首家主動申請，以及接連成功通過等級二（Level 2）驗證的機構，充分展現資安治理的卓越能力。此項驗證不僅象徵中科院具備承接美國高階國防專案實力，更是邁向國際化標準的重要里程碑。

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