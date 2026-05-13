中科院長李世強率隊！勁蜂無人機進軍美國大展 尋求外銷合作

中科院勁蜂二型無人機去年在台北國防航太展的展示情形。近期則隨中科院赴美參展。（資料照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中科院研發的「勁蜂」系列無人機現蹤美國！中科院自5月12日起，參加為期三天的全球無人載具大展「2026年XPONENTIAL」，並且帶著「勁蜂II型」、「勁蜂III型」攻擊無人機等裝備參展。據了解，這不僅引發國際買家高度關注，甚至進一步洽談採購合約，小型渦輪噴射引擎、多用途彈頭的詢問度最高，「幾乎整日詢問未曾間斷」。

據了解，中科院長李世強親自率隊參加「2026年XPONENTIAL 無人載具與自駕系統展」，這場自12日舉辦至14日的盛事，俄烏戰爭與中東局勢推波助瀾影響，今年展場充斥科技創新、AI人工智慧與自主無人化元素，其首度於聲勢浩大的「台灣館」設展，憑藉具備功性能優勢的「勁蜂」系列無人機，展現進軍國際國防供應鏈的實力。

中科院長李世強率團參加美國無人機大展「2026年XPONENTIAL」，且攤位的位置相當好。（讀者提供）

知情人士表示，這次展位的地點經刻意安排，座落於參觀動線轉角處，盡得地利之便，可見主辦方對我國防科研龍頭的重視。展位中央低調且醒目地陳列「CMMC 2.0（資通安全成熟度認證模型）」合格證書，也就是美國國防部加強國防工業網路安全所推行，確保承包商有效保護「聯邦合約資訊（FCI）」與「受控飛機密資訊（CUI）」，防止機敏資訊外洩。這張證書不僅彰顯中科院落實資安，更象徵其已成為美方認可的合格國防供應商。

中科院長李世強（中）與來賓互動交流。（讀者提供）

中科院研發可單兵攜帶的「勁蜂一型」、可反裝甲的「勁蜂二型」、垂直起降的「勁蜂三型」，以及航程相當遠的「勁蜂四型」攻擊無人機，未來發展潛力可期。該人士表示，這次參展的裝備包含「勁蜂II型」、「勁蜂III型」攻擊無人機、「銳鳶II型」多功能海用無人機，都是精選切中全球供應鏈短缺的項目。

此外，中科院還在現場展示小型渦輪噴射引擎、10吋雷射標定光電酬載與無人機多用途彈頭等關鍵組件。據了解，小型渦輪噴射引擎與多用途彈頭的詢問度最高，幾乎整日詢問未曾間斷。

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