為避美軍空襲？外媒：伊朗疑將軍機移入巴基斯坦基地

美媒披露，包含RC-130偵察機在內的伊朗軍機，曾於4月間移入巴基斯坦努爾汗空軍基地。圖為該型運輸機資料照。（圖：伊朗空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美、伊衝突期間，巴基斯坦可能曾允許伊朗軍機進駐其空軍基地，以避免遭美軍空襲。外媒報導提到，包含1架RC-130偵察機在內的伊朗軍機，曾被目擊停放於巴基斯坦努爾汗（Nur Khan）空軍基地。巴基斯坦官方堅決否認相關說法。

幫伊朗軍機躲空襲？ 巴基斯坦堅決否認

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員報導指出，這批軍機是在4月初停戰協議宣布後不久移入。德黑蘭當局疑似試圖將空軍資產移出本土，避免後續可能的空襲，外傳包含1架RC-130偵察機。

請繼續往下閱讀...

除了巴基斯坦，伊朗也被指將飛機轉移至鄰國阿富汗。1架由馬漢航空（Mahan Air）營運的民航機，在伊朗關閉領空後長期停留在喀布爾。該機隨後轉場至鄰近伊朗邊境的赫拉特（Herat）機場。

這項爆料發生的時間點，正值巴基斯坦擔任美、伊雙方外交調停人。報導指出，巴基斯坦目前同時與美國、伊朗及中國保持往來。目前中國供應巴基斯坦約80%的武器進口，且是伊朗重要的經濟與軍事夥伴。

巴基斯坦官員駁斥報導指出，努爾汗基地位置緊鄰密集人口區，若有大量外國軍機進駐，絕不可能避開公眾視線。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）也否認伊朗飛機進入阿富汗。巴基斯坦官方目前持續重申，其擔任美、伊之間的調停角色及領土主權。

針對相關報導，美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，若指控屬實，美方必須重新評估巴基斯坦作為調停人的角色。葛蘭姆提到，考量到巴基斯坦軍方過去針對以色列的表態，他對此類報導可能屬實並不感到意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法