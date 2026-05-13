嫌現役16公里射程不足 美軍啟動長程反潛武器開發

美國海軍驅逐艦「平克尼號」（USS Pinckney）發射垂直發射反潛火箭（VL-ASROC）進行演訓。美軍目前正推動新一代長程反潛武器研發。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Naval News》報導，美軍2027財年預算文件披露，海軍認為現役反潛火箭射程不足。這項計畫準備啟動新一代「長程反潛武器」（LRAW）開發，並可能納入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的水下合作計畫。

美國海軍在預算文件中指出，開發LRAW的主要原因，在於現有的垂直發射反潛武器（VLA）射程不足。目前美軍及其盟友主要依賴RUM-139C反潛火箭（VL-ASROC），這類武器的射程僅約16公里。

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RUM-139C的運作方式，是透過助推器將Mark-46或Mark-54輕型魚雷，投送至指定落點。除了射程限制，美軍也面臨現役反潛火箭庫存縮減與維護經費有限的現況，因此需要生產新型武器補充庫存。

根據計畫，LRAW將在2027財年獲得1142萬美元（約新台幣3.7億元）的初始研發預算。這筆預算將用於初步設計、修改現有反潛武器、生產測試樣品以及相關工程。LRAW預計能提供比現役火箭更遠的投送距離，讓艦艇能在威脅範圍外投放魚雷。

值得注意的是，LRAW的研發進度表中包含了「AUKUS需求小組」的審查紀錄。這顯示設計方向可能包含美國、澳洲與英國三國系統的相容性。若該系統延續過往設計並相容於MK-41垂直發射系統，將有利後續整合作業。

英國海軍先前也有相關研發計畫，預計將部署於具備長型MK-41發射器的26型與31型巡防艦上。這項計畫符合AUKUS第二階段關於開發水下能力、提升作業互通性的目標。目前相關研發仍處於初步設計階段。

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