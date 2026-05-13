多個據點已悄悄恢復運作！美國內部秘密評估曝伊朗飛彈真正實力

外媒報導，伊朗在荷姆茲海峽沿岸，33個飛彈據點中竟有30個已恢復運作，隨時能威脅美國軍艦與全球油輪。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普不斷對外聲稱伊朗軍力已遭「毀滅性打擊」，不過外媒披露，伊朗竟仍保有超過70%的飛彈庫存與機動發射車，且在關鍵路徑荷姆茲海峽沿岸，33個飛彈據點中竟有30個已恢復運作，隨時能威脅美國軍艦與全球油輪。

根據《紐約時報》報導，伊朗目前仍保有戰前約70%的機動飛彈發射器，且飛彈庫存也維持在戰前約七成的水準，其中包括能打擊區域國家的彈道飛彈，以及用於對付海上、陸上目標的巡弋飛彈。此外，軍事情報機構透過衛星影像確認，伊朗全國約90%的地下飛彈儲存與發射設施已重新進入「部分或全面運作」的狀態。

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報導指出，這些調查結果顯然和川普政府與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）數月來的公開說詞不符。報導進一步分析，美軍之所以未能徹底摧毀伊朗飛彈實力，與當時指揮官的戰術選擇有關。由於美軍深層鑽地彈（bunker-busting munitions）庫存有限，加上必須為亞洲地區的潛在衝突預留戰備，五角大廈在空襲時，多半選擇封鎖地下設施的出入口，而非直接摧毀整個據點，導致成效不一。

目前這份情報也揭示了美軍的彈藥危機，美軍在這場戰爭中，已消耗約1100枚匿蹤巡弋飛彈及超過1000枚戰斧巡弋飛彈，愛國者飛彈的消耗量更相當於兩年產量。若當前脆弱的停火協議崩潰，面臨彈藥庫存見底且工業產能難以迅速回升的美國，在重啟對伊朗戰事時，將面臨極大的風險。

針對《紐時》揭露的情報，白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）嚴正駁斥並重申川普立場，強調伊朗軍力已被「擊潰」，並痛批任何認為伊朗已重建武裝的說法都是「幻想」，她也指責相關媒體是在充當伊朗革命衛隊的傳聲筒。

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