學烏克蘭的！波蘭老字號M28螺旋槳慢速機裝上機砲 要當無人機剋星

波蘭空軍M28運輸機計畫架上機砲，成為可反制無人機的空中平台。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機已成現代戰場重要威脅，如何有效攔截也成為各國軍方關注焦點。根據外國軍聞網站《戰區》報導，波蘭正把老牌的M-28螺旋槳運輸機，改裝為空中反無人機平台，利用其低速飛行特性搭配機砲，得以在空中攔截敵軍無人機。

根據公開資料，波蘭空軍現操作24架M-28運輸機，最高機齡已逼近30年，這款雙發渦槳高單翼飛機，從俄羅斯An-28運輸機衍生而來，可容納2名機組人員與19名乘客。比起高速機種，最高時速約350公里的M-28，更適合應對飛行速度慢的無人機。

波蘭將領諾瓦克（Ireneusz Nowak）表示，波蘭正對首架M-28運輸機進行改裝，未來將配備機砲等武器。而改裝後的M-28運輸機，只是波蘭防空體制的一環，即將服役的AH-64E「阿帕契」直升機、AW149直升機，也將投入反無人機作戰。

請繼續往下閱讀...

事實上，面對大量俄羅斯無人機入侵的烏克蘭，是運用螺旋槳慢速機反制無人機的成功先例，烏克蘭在An-28運輸機的座艙門上，架設M134「迷你砲」7.62公厘六管機槍，這型機槍的射速高達每秒50到100發，可形成高密度火網。另外，烏克蘭也將2款具備反無人機能力的無人機，掛載於An-28運輸機之上，讓反擊無人機手段更加多元。

這篇報導提到，比起採用昂貴的地對空飛彈或派出戰鬥機攔截無人機，搭載機砲的螺旋槳慢速機的單次作戰成本低廉許多，且機砲的攜彈量更大，都有利於無人機反制作戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法