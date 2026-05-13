澳洲11艘新巡防艦採日本設計 將搭載美製SeaRAM防空系統

雷神公司（Raytheon）SeaRAM近迫防空系統發射RIM-116滾體飛彈（RAM）。該系統結合方陣快砲的雷達與飛彈發射器，可作為軍艦最後一道近距防空攔截武器。（圖擷取自Raytheon官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲新一代巡防艦計畫再有新進展。美國雷神公司（Raytheon）宣布，澳洲海軍未來採購的日本「最上級」改良型（Improved Mogami-class）護衛艦，將整合SeaRAM近迫防空系統。這批軍艦以日本海上自衛隊現役艦型為基礎發展，首批3艘將由日本三菱重工建造，其餘8艘則由澳洲生產。

根據《Breaking Defense》11日報導，這項合約由負責建造軍艦的三菱重工（MHI）授予雷神公司。雷神將提供SeaRAM發射器、測試設備與相關技術支援，預計2028年底開始交付。

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SeaRAM目前已部署於日本海上自衛隊「最上級」護衛艦，以及後續建造中的最上級改良型（06FFM）護衛艦。澳洲版巡防艦也將以06FFM設計為基礎發展，藉此取代現役安扎克級（Anzac-class）巡防艦。

SeaRAM系統以方陣近迫武器系統（Phalanx CIWS）的雷達，與滾體飛彈（Rolling Airframe Missile, RAM）發射器結合構成，可攔截逼近艦艇的巡弋飛彈與空中威脅，這種武器系統，屬於軍艦最後一道對空防線。

雷神海軍武器部門主管柏格諾維（Barbara Borgonovi）表示，SeaRAM已在多國海軍服役，澳洲海軍新型艦隊整合該系統後，將取得成熟的近迫防空能力。

報導指出，SeaRAM目前已由包括美國、德國、沙烏地阿拉伯與南韓等11國使用。澳洲先前也已決定在「亨特級」（Hunter-class）巡防艦上採用同型系統。

澳洲「SEA3000巡防艦計畫」共規劃建造11艘軍艦。除了澳洲，日本「最上級」改良型設計近年也開始吸引其他國家關注。

紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）日前表示，紐西蘭未來汰換安扎克級巡防艦時，也正評估日本最上級改良型護衛艦、英國31型巡防艦（Type 31）方案。

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