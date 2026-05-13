中國想在「川習會」傳遞什麼訊號？李冠成：讓台疑美就有戰略價值

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）14日、15日會晤。圖為2人在去年APEC期間會晤情形。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普率多位企業家搭機赴中，14日、15日將與中國國家主席習近平會晤，雙方探討議題受外界高度關注。國防院學者李冠成指出，美國對台政策不易在短期內出現根本轉變，北京更重視的是高層互動所釋放出的政治訊號。對北京而言，只要能讓台灣社會對美國產生更多疑慮，或降低外界對美國支持台灣的信心，本身就具有戰略價值。

（原文「川習會與北京想塑造的美國對台訊號」由國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成撰寫，本報獲國防院同意全文刊載）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將舉行川習會，台灣議題再次成為關注焦點。峰會前，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時，再次強調台灣問題涉及中國核心利益，是中美關係最大的風險點。此外，近期國際媒體也指出，北京正試圖在川習會前向華府施壓，希望美國在台灣議題上作出更多讓步，包括降低對台支持力度、調整對台表述，及減少對台軍售等。

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近期台灣社會與國際輿論也開始高度關注，川普是否可能在談判中對台讓步，甚至將台灣作為美中交易的一部分。部分評論認為，川普較強調交易與談判的外交風格，可能鬆動美國對台承諾；也有分析擔憂，北京可能利用川普重視領導人互動與經貿協商的特性，爭取美方在台灣議題上的語言或政策讓步。

然而，若僅將焦點放在美國是否改變對台政策，或許仍不足以理解北京真正重視的目標。對北京而言，川習會的重要性，未必在於美國是否立即調整對台政策，而更可能在於透過高層互動塑造特定政治訊號，影響台灣社會如何解讀美國對台承諾。在當前美中競爭持續升高的背景下，高層互動中的政治語言與外交措辭，本身都可能成為後續訊號操作的重要素材。

美國對台政策不易在川習會中轉向

儘管川習會引發外界對美國是否可能調整對台政策的討論，但美國對台政策本身，並不容易因單次高層峰會而出現根本轉向。近年美國國會對台支持仍具有相當程度的跨黨派共識，從對台軍售、國會訪台，到台海安全相關法案與政策倡議，均顯示台灣議題已不只是單純的行政部門外交議題，而具有更強的制度性與戰略性基礎。

此外，在美中戰略競爭持續升高下，台灣在第一島鏈中的戰略位置，也使美國對台政策難以完全脫離更大的區域安全考量。在此情況下，即使川普重新執政後，更重視談判、交易與盟友負擔分攤，美國整體對中競爭架構與對台安全合作，仍不太可能因一次峰會而全面逆轉。換言之，川普的外交風格或許影響美國對外訊號與政策優先順序，但這並不等同於美國正式放棄既有對台政策。

因此，北京即使難以在川習會中取得美國改變對台政策，仍可能高度重視高層互動所釋放出的政治訊號。相較於正式政策調整，領導人互動中的外交措辭、公開表態與互動氛圍，往往更容易在短期內影響外界對美中關係與台灣議題的觀察與解讀。

北京真正想塑造的美國對台訊號

正因美國對台政策不易在短期內出現根本轉變，北京更重視的是高層互動所釋放出的政治訊號。對北京而言，只要能讓台灣社會對美國產生更多疑慮，或降低外界對美國支持台灣的信心，本身就具有戰略價值。

近年中國官方與相關對台敘事中，經常出現「美國終究會放棄台灣」、「台灣只是美中競爭棋子」等說法；俄烏戰爭後，北京也持續將「烏克蘭化」與台灣議題連結，試圖強化台灣社會對美國安全承諾的不確定感。若川習會中出現任何被外界解讀為對台議題降溫的訊號，例如淡化台海安全的重要性、減少公開挺台表述，或更強調美中合作與穩定關係，北京都會進一步放大詮釋，並轉化為對內與對台宣傳素材。

值得注意的是，這類訊號操作未必需要建立在正式政策改變之上。許多時候，高層互動中的政治語言、外交措辭與領導人互動畫面，本身就是外界解讀美國對台態度的重要依據。因此，川習會後真正值得觀察的，未必只有美中雙方是否達成具體共識，更包括北京如何詮釋相關訊號，以及這些訊號如何進一步影響台灣社會對美國對台承諾的認知與判斷。

結語

川習會再度凸顯，台灣議題早已不只是美中之間的政策問題，也涉及高層互動中的政治訊號與外界解讀。對北京而言，無論美國是否正式調整對台政策，只要能透過峰會互動塑造「美國對台支持正在鬆動」的印象，本身就具有戰略價值。

對台灣而言，面對美中高層互動所釋放的各種訊號，如何避免過度解讀單一事件，並維持對國際局勢的穩定判讀，將是未來值得持續關注的重要課題。

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