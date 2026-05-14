憂彈藥耗盡 五角大廈急推低成本貨櫃化巡弋飛彈 拚3年內大買1萬枚

台灣中科院也正在與美國安杜里爾公司合作，以「梭魚-500」空射巡弋飛彈為原型，研改並合作生產台版的「低成本自主巡弋飛彈」。（美聯社檔案照）

首次上稿 05-14 04:53

更新時間 05-14 06:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於擔憂美軍彈藥庫存見底，五角大廈正推動一項名為「低成本貨櫃化飛彈」（Low-Cost Containerized Missiles，LCCM）的新計畫，目標是在3年內取得1萬枚單價僅需數十萬美元的巡弋飛彈。

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《華爾街日報》13日報導，為了快速填補因伊朗衝突而消耗的龐大庫存，五角大廈打破傳統，攜手具備3D列印等創新技術的新創及創投企業，期望在數月內快速開發並提升產能，與造價高昂的「戰斧」（Tomahawk）飛彈形成高低搭配。

知情人士透露，這些飛彈的單價預計約為數十萬美元，可以從能夠置於車輛與其他載台上的貨櫃中發射。經美國今年在伊朗消耗數千枚巡弋飛彈與其他彈藥後，這將有助於擴大美軍的打擊能力。

一名戰爭部（國防部）官員表示，這些新型飛彈將有助於五角大廈擴充並多樣化其武器庫存，並與戰斧飛彈等高階系統形成互補。戰斧飛彈通常從艦艇與潛艦發射，單價超過200萬美元（約新台幣6304萬元），且美國過去每年的採購量不到100枚。

這項名為「低成本貨櫃化飛彈」的新型飛彈計畫，正值五角大廈致力於提高現有彈藥產量的廣泛努力之際；同時，軍方也將目光轉向那些承諾能快速製造尖端武器的新創公司與創投支持企業。

為了迅速部署LCCM，戰爭部13日表示，已與CoAspire、Zone 5、Leidos及安杜里爾工業（Anduril Industries）等公司簽署協議。

這些公司皆向華爾街日報表示，已開始著手修改現有的飛彈，以達成該計畫的目標。製造無需複雜設備即可生產的3D列印巡弋飛彈的CoAspire公司執行長丹內尼（Doug Denneny）說：「我們能在幾個月內開發出一款飛彈的衍生型號。」

CoAspire、Leidos、安杜里爾與Zone 5也表示，正在擴建生產設施，以支援新型飛彈的製造。

安杜里爾表示，該公司具備相關的設施與基礎架構，能夠支援在今年底前，將「梭魚-500」（Barracuda-500）飛彈的產量，提高到近萬枚的規模。

台灣中山科學研究院也正在與安杜里爾合作，以梭魚-500空射巡弋飛彈為原型，研改並合作生產台版的「低成本自主巡弋飛彈」。此外，中科院與安杜里爾也共同推動另外兩項水下無人載具合作案，並強調未來類似的國際合作案會越來越多。





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