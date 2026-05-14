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「拳師號」抵達中東倒數計時！ 陸戰隊官兵進行快速反應演練

2026/05/14 10:53

「拳師號」兩棲突擊艦LAV-25裝甲車，參與模擬登陸相關訓練。（取自美軍DVIDS）「拳師號」兩棲突擊艦LAV-25裝甲車，參與模擬登陸相關訓練。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普已前往北京與中國國家主席習近平會晤，儘管美中高層互動受到關注，美軍針對中東局勢的軍事部署並未鬆懈，根據美軍公開資訊，排水量超過40000噸的「拳師號」兩棲突擊艦，目前已在印度洋航行，可能在近期抵達中東附近，特遣隊上的陸戰隊官兵日前還進行快反部隊訓練，為即將到來的後續任務做好準備。

根據外國軍聞網站USNI NEWS發布的美軍最新艦艇動態圖可見，「拳師號」兩棲突擊艦目前正在印度洋航行，預料近期將抵達中東周遭海域，與正在阿拉伯海執行任務的林肯號、布希號航艦打擊群、的黎波里號兩棲突擊艦戒備群會合。

美軍官方訊息網站DVIDS則公布，隨拳師號兩棲戒備群出動的第11陸戰隊遠征支隊官兵，12日進行連級快速反應部隊演練，官兵手持M4卡賓槍進行射擊訓練，另外，輕型裝甲偵察連的LAV-25裝甲車也參與模擬登陸任務，凸顯這支部隊是具備可靠戰鬥力、可持續作戰的力量，也為美國第七艦隊防區內威懾與應變做出貢獻。

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