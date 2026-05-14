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美軍購貨櫃工廠造無人機 強化分散作戰打掉一座還有無數個

2026/05/14 11:27

美國五角大廈8日授予國防新創公司「Firestorm Labs」合約，採購XCell貨櫃微型工廠。（圖取自Firestorm Labs）美國五角大廈8日授予國防新創公司「Firestorm Labs」合約，採購XCell貨櫃微型工廠。（圖取自Firestorm Labs）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為強化分散式作戰，美國五角大廈8日授予國防新創公司「Firestorm Labs」合約，採購XCell貨櫃微型工廠和「暴風」（Tempest）無人機，即便重要設施或補給線遭到破壞，也能確保持續發動無人機攻勢。

軍聞網站「Army Recognition」報導，五角大廈根據「加速創新技術採購與部署計畫」（APFIT），斥資3000萬美元（約新臺幣9.4億元），向「Firestorm Labs」採購5組XCell貨櫃工廠、逾200架「暴風」無人機，以及相關後勤支援與培訓計畫項目，用以協助美軍建立能在前線戰場區域，快速產製、維修和更換無人機，無需依賴後方基地補給的強大分散式作戰能力。「APFIT」是美國戰爭部自2022財年啟動的計畫，旨在加速成熟國防技術從研發轉向實戰應用，縮短裝備交付時差。

按照現行規劃，這批裝備將優先部署印太地區，確保部隊在遭遇潛在衝突時，即便面臨機場、港口或長程補給線中斷，仍可持續執行無人機作戰行動。報導分析，在印太作戰環境上，美軍面對廣闊的作戰範圍、零碎的島嶼、危險的海上走廊，以及敵方反介入/區域拒止體系等，長途運送作戰物資分險大為增加。

根據「Firestorm Labs」公司資料顯示，XCell平臺以2個具備可擴充特性的標準20呎貨櫃為主體，專為遠征行動打造的「可部署支援節點」，結合3D列印技術與自動化流程，能在脫離電網獨立運行下，在現地迅速生產無人機，或各式關鍵零組件。此外，XCell也能由運輸機、海運、拖板車運輸或直升機吊掛移動，具備優異部署彈性，將生產能力轉移到島嶼、後方區域、臨時基地或海上後勤節點。

「暴風」則是運用XCell產製的新型模組化無人機，最大航程達643公里、續航時間6小時、有效酬載約4.5公斤，可執行情監偵、打擊等多元任務。

美軍已在今年肩並肩中驗證「暴風」（Tempest）無人機。（DVIDS）美軍已在今年肩並肩中驗證「暴風」（Tempest）無人機。（DVIDS）

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