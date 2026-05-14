MQ-9無人機美伊損失太多達24架 美擬開發新一代機種

美軍MQ-9「死神」無人機近期於中東戰場損失達24架，美國空軍政規劃開發具備模組化、可大量生產的新世代無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍MQ-9「死神」無人機近期於中東戰場損失慘重。美國空軍高層12日向國會證實，因「史詩怒火行動」對伊朗作戰與葉門胡塞武裝攻擊，MQ-9機隊已損失約24架，美軍正尋求於本財年內快速補回戰力，並規劃開發具備模組化、可大量生產的新世代無人機

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍副參謀長泰博中將向國會證實，目前MQ-9機隊規模已縮減至約135架，仍能維持戰鬥任務需求，但美軍對現有機隊的高度損耗感到憂慮。美國空軍正與五角大廈研究緊急採購方案，希望盡快補充MQ-9機隊。

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但報導指出，由於通用原子公司已於2025年關閉MQ-9A生產線，美軍如今被迫重新評估恢復產能或改採新型MQ-9B「天空衛士」方案。

通用原子透露，目前仍保留不到10架MQ-9A庫存，其中約5架可利用現有零件重新組裝；部分封存在「飛機墳場」的退役MQ-9也可能重新恢復服役。

報導指出，MQ-9A原本已被美軍視為逐漸過時的平台，但在「史詩怒火行動」初期，該機於情報監視與對地打擊任務中展現高度價值。MQ-9可在不冒飛行員風險下持續滯空24小時，特別適合長時間監控與低強度打擊任務；然而由於飛行速度較慢，在高威脅空域中也容易遭防空火力擊落。

另外，過去18個月內，美軍除在伊朗損失多架MQ-9外，胡塞武裝也至少擊落12架同型機，使原本約180架規模的MQ-9機隊，目前已降至約135架。

報導說，目前最可能的補充方案，是採購MQ-9B「天空衛士」。相較MQ-9A，MQ-9B體型更大、航程更遠，最大航程達6000浬（約11112公里），約為MQ-9A的4倍，且酬載能力提升約28%，內載與外掛總重量可達4800磅（約2177公斤）。

通用原子表示，完整配置的MQ-9B單價約3000萬美元，但可依需求刪減部分功能以降低成本；空軍未來計畫副參謀長涅米少將則表示，取決於感測器的精密程度，MQ-9成本也可能高達5000萬美元。

對此美軍已同步開始規劃MQ-9後繼平台，美國空軍已針對新一代無人機發布需求徵詢書（RFI），並收到超過50家廠商回應。未來新型無人機將比照CCA「協同作戰航空器」模式，採用模組化開放架構與低成本設計，強調「可消耗性」（attritable）與快速量產能力。

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