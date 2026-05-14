「金穹」成本恐破30兆 7800枚攔截衛星擊落洲際彈道飛彈

美國國會預算處（CBO）最新估算指出，「金穹」若完整部署未來20年總成本恐高達1.191兆美元（約新台幣35.3兆元），其中最大開銷來自7800枚太空攔截衛星。（圖取自太空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國川普政府主導的「金穹」全國飛彈防禦計畫，恐成為史上最昂貴軍事工程之一。美國國會預算處（CBO）最新估算指出，若完整部署未來20年總成本恐高達1.191兆美元（約新台幣35.3兆元），其中最大開銷來自7800枚太空攔截衛星，單一項目就占整體成本超過6成。

軍聞網站「The War Zone」報導，川普政府原先對外宣稱「金穹」3年整體成本約1850億美元，但CBO認為，該數字恐僅涵蓋部分系統與短期預算，CBO在12日發布一份詳細的成本估算報告，顯示未來20年可能達到1.191兆美元，這已是去年CBO預測數字的兩倍。

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報導指出，「金穹」核心概念之一，是建立大規模低軌道太空攔截衛星群（SBI）。這些衛星將部署於距地300至500公里低軌道，在敵方洲際彈道飛彈（ICBM）發射後3至5分鐘內的「助推段」攔截，理論上能在飛彈尚未釋放彈頭前摧毀目標。

CBO指出，光是採購7800枚衛星可能就需要7230億美元，每枚衛星的成本約為2200萬美元，後續每年還需要10億美元用來運作和維護僅約5年壽命的衛星。且由於低軌衛星無法固定停留於特定區域，因此必須建立極龐大衛星群才能維持全球持續覆蓋。未來20年間，美軍實際可能需發射約3萬枚衛星，才能維持7800枚的運作規模。而這項估算甚至尚未納入「中段攔截」太空武器與額外防護系統成本。

值得注意的是，即使耗費如此龐大資源，該系統仍僅能同時攔截約10枚洲際飛彈，這是因為受限於圓形軌道，總是僅會有10至20顆衛星能覆蓋發射區域，這對俄羅斯與中國的大規模核武齊射仍難以有效防禦。

報導分析，「金穹」概念其實延續自雷根時代著名的「星戰計畫」（SDI）。當年美國便曾嘗試以太空武器攔截蘇聯核彈，但最終因技術與成本問題而失敗；如今隨著低成本重型火箭、感測器與人工智慧技術進步，美軍重新認為太空攔截系統具備實際可行性。

目前，美國太空軍已主導新一代SBI計畫，並向洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼與Anduril等12家公司釋出總值32億美元（約新台幣947億元）研發合約，希望於2028年前完成初步能力展示。

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