中科院「勁蜂四型」新增武器掛架赴美受矚目 歐美廠商洽詢後續合作

中科院院長李世強（右二）與中科院航空所所長邱祖湘（左二）在「勁蜂四型」前和合作美商合影。（讀者提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院與美商Kratos公司共同研發的「勁蜂四型」長程攻擊無人機，具備1000公里優異射程，並可進行多元任務。中科院自5月12日起攜「勁蜂」系列無人機等裝備參加為期三天的全球無人載具大展「2026年XPONENTIAL」。而「勁蜂四型」也在Kratos公司攤位展出，第2日展場焦點逐漸聚焦於臺美無人載具合作成果與軍用無人系統發展。

據了解，美商Kratos Defense & Security Solutions於展場公開展示與中科院合作發展之「勁蜂四型」無人攻擊機，成為第二日展場最受矚目的亮點之一。與去年9月臺北國防航太展所展出的勁蜂四型相比，今年Kratos展出的版本進一步具備「派龍架（Pylon Rack）」等武器掛載能力，使其從原有攻擊無人機概念，進一步提升其發展潛力，使其具備任務彈性與多元作戰能力，成功引起多家歐美國防企業與投資機構高度興趣，並主動洽詢後續合作與採購可能性。AIT/T人員亦於展會期間前往Kratos展區參訪交流，對臺美無人機合作發展表達高度關注與支持。

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現場人士指出，由展場展示內容與技術整合方向可觀察到，臺美雙方未來合作已不再侷限於單一無人攻擊機平臺，而是結合AI自主接戰、長程打擊、多用途以及低成本量產概念，打造具備實戰能力的自主打擊載具，顯示臺美無人機合作正進一步朝更深層長遠戰略發展。

另一方面，隨著俄烏戰爭、中東局勢及全球軍事需求持續升溫，據了解，多家外商向中科院探詢「勁蜂二型、三型」與「銳鳶二型」無人機於美國及歐洲合作生產，以及後續市場與合作發展可能性，展現臺灣無人機技術與自主供應鏈能力正逐步獲得國際業界重視。

現場人士指出，今年XPONENTIAL最熱門關鍵字，已從過去的「展示技術」，轉向「量產能力」、「供應鏈韌性」與「自主作戰整合」。而臺灣憑藉半導體、電子製造、精密加工與資安能力，正快速成為國際無人機與國防供應鏈重組過程中的重要合作夥伴。

「勁蜂四型」是基於美軍現役的MQM-178 Firejet噴射靶機為基礎，結合中科院研發的精準導引與抗干擾技術。該機體積雖小，但具備0.8馬赫的高速以及優異的高G力轉向能力。在模組化組裝及因應不同任務之下，還可以將航程減為600至800公里，換取威力更大的彈頭酬載空間。目前「勁蜂四型」已在美通過測試，接下來將利用軍方精準彈藥射擊操演驗證。

圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間展出勁蜂四型。（資料照，記者方賓照攝）

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