低價長程彈藥正夯 安杜里爾與美國防部簽約 每年交千枚「梭魚-500M」

美國國防部已與安杜里爾簽約，自明年上半年起，每年籌獲千枚「梭魚-500」巡弋飛彈。圖為我國中科院在去年台北航太國防展中，展示安杜里爾的「梭魚」系列飛彈情形。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國動用許多長程精準彈藥於伊朗戰事，庫存有待及時補充，如何有效「高低配」也廣受討論。美國新創軍工業者安杜里爾今日表示，其已與美國國防部簽署生產協議，將快速、大量交付「梭魚-500M」飛彈，在未來3年，每年至少交1000枚飛彈，首批預計在明年上半年起交付。

「梭魚-500M」是安杜里爾自行開發的新型巡弋飛彈，其搭載小型渦扇發動機，最大射程達800公里以上，飛行時速達高亞音速的926公里水準，每枚單價約21.6萬美元（約新台幣680萬元），價格只有美軍「戰斧」巡弋飛彈批次五（block V）的十分之一。

「梭魚-500M」成本低廉的原因，在於安杜里爾採取模組化設計，可以快速地升級或替換零組件。不過，戰斧巡弋飛彈的彈頭重達310至450公斤，比「梭魚-500M」重上十倍，長達1600公里的射程，更是「梭魚-500M」難以企及。因此，美軍未來將以「高低配」方式，對敵軍發起飽和攻擊。

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值得注意的是，我國中科院也與安杜里爾建立合作關係，期盼依照「梭魚」系列飛彈的發展模式，建構屬於我國的低成本巡弋飛彈。中科院期望，每一枚飛彈的單價可以控制在新台幣650萬元以下。

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