美軍啟動極音速武器生產整合 Leidos獲850億元合約

美軍極音速武器示意圖。美國陸軍近日砸下850億元，加速推動極音速武器量產與部署計畫。（圖取自Leidos）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正加速將極音速武器從測試階段推向實戰部署。根據歐洲軍工新聞網站《European Defence Industry》報導，美國陸軍已向國防承包商Leidos開出總值27億美元（約新台幣850億元）合約，加速極音速武器生產與整合流程，反映美軍正試圖縮短部署時間，強化在與中國軍事競逐的實力。

極音速武器速度通常可達5倍音速以上，且具備高機動變軌能力，使現有防空系統更難預測與攔截。報導指出，這項合約將支援美軍「極音速武器生產計畫」（Accelerated Hypersonics Production Program），重點是整合極音速滑翔體、耐高溫材料與相關供應鏈，加快量產能力。

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此次合約涉及的核心項目，包括美軍「暗鷹」（Dark Eagle）長程極音速武器系統。該系統結合火箭推進器與極音速滑翔體，可在高速下對遠距目標進行精準打擊。



外界普遍認為，美軍近年雖持續測試極音速武器，但部署進度落後中國與俄羅斯。此次大規模投資，也被視為美國正從「技術驗證」轉向「工業化量產」的重要訊號。報導指出，美軍目前面臨的挑戰已不只是武器能否成功飛行，而是如何建立穩定供應鏈與量產能力，讓極音速武器能真正進入部隊部署階段。

近年中國與俄羅斯均持續展示極音速武器能力，美國則正加快部署腳步。《European Defence Industry》指出，極音速武器具備高速與高機動特性，現有飛彈防禦系統更難攔截，也使各國持續調整防空與嚇阻戰略。

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