道路港口被炸怎麼補兵？美軍演練CH-47吊掛戰鬥車 快速增援島鏈

美軍近日在菲律賓出動CH-47「契努克」重型運輸直升機，吊掛兩輛M1301步兵機動車跨島部署。（取自美國陸軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正加速演練「島鏈快速補防」能力。根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美軍近日在菲律賓出動CH-47「契努克」（Chinook）重型運輸直升機，吊掛兩輛M1301步兵機動車跨島部署，模擬在道路、港口與機場受損情況下，快速向前線島嶼增援兵力與裝備。

這項演練於菲律賓新怡詩夏省（Nueva Ecija）麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）進行，屬於「堅盾2026」（Exercise Salaknib 2026）與美國「太平洋聯合多國戰備中心機動演訓」（JPMRC-X）聯合演訓的一部分。美軍第25戰鬥航空旅、第2營第35步兵團，以及菲律賓陸軍部隊共同參與。

報導指出，CH-47吊掛M1301步兵機動車（Infantry Squad Vehicle，ISV），不只是一般空運訓練，而是模擬島鏈戰場中的分散式機動作戰。當港口、橋梁或道路遭破壞後，部隊仍可利用重型直升機，把輕型戰力快速投送至偏遠島嶼或前線據點。

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M1301步兵機動車可搭載9名士兵與裝備，主打高機動與快速部署，部隊空投落地後，可立刻執行巡邏、反裝甲、防空、偵察或建立臨時防禦陣地等任務。

《Army Recognition》指出，菲律賓由7600多座島嶼組成，島嶼之間受到海象、山區、道路與港口條件限制。這類空中機動模式，可讓部隊快速增援離島守軍、保護雷達與飛彈據點，或在危機時建立阻絕陣地。

美軍強化第一島鏈機動戰 降低固定基地依賴

報導指出，在中國持續對南海與菲律賓周邊海域施壓背景下，美軍近年持續推動「分散式作戰」與「島鏈防衛」概念，希望降低對固定基地、港口與大型機場的依賴。

《Army Recognition》分析，CH-47搭配輕型機動車的組合，可讓小型部隊快速分散到多個島嶼據點，增加敵方預測與鎖定難度，同時提升在反介入／區域拒止（A2/AD）環境下的生存能力。

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