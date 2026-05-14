盟友軍費首度超越美國！歐亞多國同步擴軍 全球進入重新武裝時代

北約盟國近年持續擴充軍備與聯合作戰部署。圖中上方可見義大利空軍「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機，與北約盟國戰機在波羅的海周邊空域執行聯合空中巡邏任務。（資料照，取自立陶宛國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國長年主導全球軍事支出的格局正出現變化。根據《Defense News》引述《經濟學人》（The Economist）分析，去（2025）年美國在歐洲與印太的盟友，合計國防支出首次超越美國本身。這也顯示俄烏戰爭與全球安全局勢，使各國進入重新武裝（rearmament）情形。

報導引用斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）年度數據指出，若以購買力平價（PPP）計算，美國31個北約盟國，加上日本、南韓、澳洲、菲律賓與泰國等亞洲盟友，2025年合計軍費已達美國的111%。

請繼續往下閱讀...

《經濟學人》分析指出，美國盟友國防支出去年首次突破1兆美元（約新台幣31.52兆元），雖仍比美軍年度預算少約2000億美元（約新台幣6.3兆元），但差距正快速縮小。

報導指出，歐洲與加拿大的軍費總額目前已達美國軍費的81%。由於俄烏戰爭持續，歐洲各國近年持續擴充軍備，也成為全球軍費增加的主要推力。

SIPRI數據顯示，2024年至2025年間，歐洲軍費支出增加14%，推動全球軍事支出攀升至2.9兆美元（約新台幣91.41兆元），創下歷史新高。其中，烏克蘭軍費占GDP比例高達40%，成為全球軍事負擔最高國家之一。

《Defense News》指出，美軍近年整體軍費大致持平，2025年五角大廈預算甚至較前一年減少7.5%；美國盟友則持續提高軍費與自主防衛能力。

儘管美國目前仍是全球最大軍事支出國，占全球軍費超過20%，中國則約占12.7%，但報導認為，盟友同步擴軍已反映全球安全格局與防衛責任，正在出現變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法