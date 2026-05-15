美海軍建水下無人艦隊 2031年將有16艘「虎鯨」超大無人潛艦

波音集團的「虎鯨」（Orca）超大型無人水下載具（XLUUV）納入新年度《造艦規劃書》，並編列未來數年採購預算，預計2031年前將建造16艘。（圖取自X@BoeingDefense）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍13日公布冷戰以來規模最大的造艦計劃，以打造黃金艦隊，其中包括加速建構無人艦隊規模。在水下部分，波音集團的「虎鯨」（Orca）超大型無人水下載具（XLUUV）納入新年度《造艦規劃書》，並編列未來數年採購預算，預計2031年前將建造16艘。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美海軍繼2023年引進「虎鯨」，完成一系列測試後，如今已將其從實驗性研發階段轉為計畫性艦隊採購階段。根據《造艦規劃書》，美海軍擬自2027財政年度起展開5年期投資計畫（FYDP），並於2027財年編列1.358億美元（約新臺幣42.8億元）採購2艘XLUUV，後續計畫於2031財年前累計投入11.3億美元（約新臺幣356億元），籌獲共16艘XLUUV和47艘中型無人水面載具（USV）等，擴大部署先進無人技術。

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報導分析，鑑於美軍必須在遠距離條件下於中國大陸近海等關鍵水域進行嚴密監控行動，而XLUUV可潛入危險區域執行情監偵、布雷、海底測繪、欺敵等任務，降低載人潛艦作業風險、提升人員戰場生存性，可望加強應對俄羅斯與中共等對手潛在水下威脅。

「虎鯨」長51呎（約16公尺），搭載油電混合動力推進系統、慣性導航、「都卜勒測速儀」（Doppler velocity logs）、深度感測器等，航程可達6500浬（12038公里），配備34呎（約10.36公尺）長的「模組化酬載艙」，酬載量達8噸，可容納海底感測器、小型無人水下載具、通訊設備、水雷等武器裝備，執行反艦、反潛與電戰等多元化任務。

報導指出，「虎鯨」目前公開揭露的最明確的武器裝備方案是佈設水雷，未來可能將佈設美海軍正發展的「鎚頭鯊」是一種海底反潛水雷。

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