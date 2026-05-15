美伊損失E-3預警機促五角大廈轉彎 將修改明年預算

圖為英國皇家空軍的E-7預警機。（英國皇家空軍網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美伊戰爭中美軍損失1架E-3預警機，促使五角大廈認識到E-7預警機的重要性。雖然2027財年預算案並未編列任何E-7A「楔尾」預警機經費，但五角大廈近日證實，正修改2027財年預算，重新納入E-7預警機經費，用以取代老舊E-3預警機，顯示美軍已放棄先前一度考慮取消E-7計畫的立場。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日於國會聽證會中坦言，戰爭部「心態已發生根本轉變」，五角大廈過去推動「先裁減、再投資」（divest-to-invest）思維，希望以未來太空衛星情監偵系統取代部分空中預警功能，但如今已認知到現役平台仍存在「戰場空缺」，包括MQ-9、A-10與E-7等系統都必須持續保留。

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赫格塞斯並證實，戰爭部已向白宮管理與預算辦公室（OMB）提交預算修正案，希望重新替E-7追加資金，認為該機「仍有未來，也仍有戰場定位」。

報導指出，美軍態度轉變的重要背景之一，是今年3月伊朗襲擊沙烏地阿拉伯蘇丹親王基地時，美軍一架E-3預警機在地面遭摧毀，進一步凸顯現役AWACS機隊老化與數量不足問題。此外，中東衝突也使原本已極度吃緊的E-3機隊壓力再度升高。

目前，美國空軍已向波音簽署7架E-7相關合約，其中包括5架開發型飛機。E-7以波音737客機為基礎改裝，澳洲、南韓與土耳其均已服役，英國也即將部署，美軍版本則正在開發中。

相較服役數十年的E-3，E-7被視為目前全球最先進空中預警平台之一。其搭載先進主動相位陣列雷達與大型通訊系統，不僅能有效偵測巡弋飛彈與長程自殺無人機，更能擔任空中資料鏈節點與戰場管理平台。

報導指出，美軍原本長期規劃，是未來將大部分空中移動目標指示（AMTI）能力轉移至太空衛星，但相關技術距離成熟仍需多年。若提前取消E-7，恐導致美軍在未來10年間出現嚴重空中預警能力缺口。

赫格塞斯過去曾批評E-7在高威脅空域生存性不足，但外界指出，美國海軍現役E-2D「先進鷹眼」同樣面臨類似問題，且整體性能仍不如E-7。

另外，E-7計畫自2022年啟動以來，也曾遭遇成本超支與進度延誤問題。美軍原先希望2027年投入實戰，但時程已延後至2032年，而2025年間計畫幾乎停擺，更可能進一步拖慢部署速度。

報導分析，這次五角大廈重新支持E-7，顯示美軍已重新認知「空中預警機」在現代高強度戰爭中的不可替代性。尤其在無人機、巡弋飛彈與遠程打擊威脅快速增加背景下，能長時間滯空、統合感測器與資料鏈的空中預警平台，仍是美軍聯合作戰體系的重要核心。

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