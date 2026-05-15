韓國宣布KF-21具作戰能力 Block II預算上修破3千億

南韓自主研發的KF-21戰機首架量產機，近日於韓國航空宇宙產業（KAI）廠房正式出廠。（圖擷取自EBN）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕韓國自製第四代半戰機KF-21「獵鷹」正式邁入服役階段。南韓防衛事業廳（DAPA）近日正式批准KF-21 Block I型達成最終作戰能力（FOC），代表該型戰機已具備實際投入武裝衝突的資格，也象徵南韓正式完成自主研發現代戰鬥機能力。

軍聞網站「MetaDefense」報導，DAPA已確認KF-21 Block I可投入作戰，後續將持續推進量產與部署作業。這項計畫自2015年重啟系統研發後，近年進展迅速；KF-21原型機於2021年公開，並於2022年完成首飛，6架原型機累計已執行約1300架次測試飛行，完成空中加油、武器投放、飛行包線與任務系統驗證等超過1000項測試。

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另外，首架量產型KF-21已於今年3月在韓國航空宇宙產業（KAI）泗川工廠公開，並於4月完成首次試飛。根據規劃，韓國空軍將於2026年9月開始接收首批量產機，並於2026年至2028年間逐步擴大量產規模。

報導指出，KF-21 Block I主要定位為空優戰機，以空對空作戰為核心任務，南韓規劃於2028年前完成40架Block I交付，後續再於2032年前部署80架具完整多用途能力的Block II型，使KF-21總規模達120架。

KF-21目前搭載韓華系統公司開發的APY-016K主動相位陣列雷達（AESA），據稱最大探測距離達200公里，可同時追蹤20個目標。該機長16.9公尺、翼展11.2公尺，由兩具F414-GE-400K發動機提供動力，最大外掛武器酬載接近7.7噸。

值得注意的是，目前服役的Block I仍以空優攔截任務為主，真正具備完整對地與反艦能力的Block II仍在開發中。不過，南韓採取「漸進式升級」架構，使現有Block I未來可直接升級至Block II，而無須進行大規模結構修改。

另外，KAI也正研究更進一步的Block III「KF-21EX」方案，未來將導入內建武器艙，以降低雷達反射截面並提升匿蹤能力，可攜帶GBU-31 JDAM、GBU-39 SDB與空對空飛彈等武器。

除了戰鬥型外，韓方也同步展示電子戰型「KF-21EJ」，定位類似美軍EA-18G「咆哮者」，可透過專用電子戰吊艙壓制敵軍防空系統，並與KF-21執行聯合作戰。

不過，KF-21後續量產仍面臨預算壓力。報導指出，DAPA近期已將後續80架Block II開發及生產成本上修至約18.44兆韓元（約新台幣3874.6億），較去年估算增加約29.5%，主因包括通膨、韓元貶值與供應鏈問題。外界也傳出，首批40架交付時程可能延後至2029年前後。

在出口方面，南韓與印尼今年2月也已重新達成合作協議。韓國將向印尼提供第5架原型機、技術轉移與相關研發資料，總價值約6000億韓元（約新台幣126億）。印尼未來也被視為KF-21的重要海外合作與出口夥伴。

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