東港艦進入服役倒數 安平級最後一艘巡防艦今天下水

最後一艘安平級六百噸海巡巡防艦「東港艦」今天命名暨下水。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海委會海巡署艦隊分署今（15）日舉行「600噸級巡防艦第12艘CG-615命名下水典禮」，這是最後一艘由中信造船承造的安平級巡防艦，主委管碧玲命名「東港艦」，特地邀請屏東縣長周春米擲瓶祈福。「東港艦」將配置於東部地區機動海巡隊，建構更綿密的東部海域巡防網。

典禮在中信造船高鼎廠舉行，管碧玲、海巡署署長張忠龍、中信造船董事長韓碧祥及海軍艦隊司令部、海保署等相關單位觀禮，特別的是，周春米與東港區漁會幹部出席見證「東港艦」下水，管碧玲說，明年第一鮪進港時，將由東港艦噴水慶祝。

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管碧玲致詞時表示，政府自2018年啟動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，規劃十年建造141艘各型艦船艇，總噸位達33220噸，「東港艦」是600噸級安平級巡防艦12艘中的最後1艘，象徵國艦國造十年計畫邁向重要里程碑。

她說，面對近年台灣周邊海域灰色地帶襲擾、海警船越界，以及關鍵基礎設施與海底電纜防護等挑戰，第一線海巡同仁承擔的，早已不只是傳統執法任務，而是在「守護主權、保護家園」，「東港艦」平時可執行海域治安、護漁、救生救難及緊急馳援等多元任務，必要時也能依平戰轉換機制銜接整體防衛體系。

安平級巡防艦採雙船體設計，具備高速航行、高機動性及長時間海上執勤能力，船長約65公尺、船寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力約2000浬，能因應遠距離巡弋、海域執法、救生救難及漁業巡護等多元任務。武器系統配有1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管） 20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，包括了雄二、雄三飛彈發射基座，大幅提升守衛海疆能力。

管碧玲與周春米連袂見證「東港艦」下水。（記者洪臣宏攝）

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