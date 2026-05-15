日本擬出口菲律賓88式反艦飛彈 牽制中國海上行動

多家日媒報導，日本有意向菲律賓出口陸上自衛隊的88式岸置反艦飛彈。（法新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕多家日媒報導，日本有意向菲律賓出口陸上自衛隊的88式岸置反艦飛彈。若88式最終出口成真，將可進一步深化日菲互操作性，並以強化合作的方式，牽制中國在東海與南海日益活躍的軍事行動。

小泉15日在記者會上表示，關於反艦飛彈出口，「目前尚無定案」，但他也指出，日本的技術與相關努力受到肯定是事實，因此希望能開誠布公地進行討論。

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陸自88式岸置反艦飛彈今年首度在美菲「肩並肩」多國聯合演習中登場，並且在6日的實彈射擊演習中成功擊沉一艘退役軍艦，當時日本防衛相小泉進次郎與菲律賓國防部長鐵歐多洛均到場視察。菲律賓參謀總長布勞納在演習結束時也透露，菲國計畫採購更多在這次演習中看到的飛彈系統。

88式的射程約150公里，能從內陸深處掩護海疆，被稱為「海上剋星」（seabuster）或「長槍刺客」能像長槍一樣從遠處精準貫穿敵方艦艇，為日本海岸線的重要主力之一。目前陸上自衛隊正逐步將88式更新為新型的12式反艦飛彈，並考慮將多餘的88式飛彈出口至菲律賓。

每日新聞報導，政府相關人士15日透露，本月上旬小泉進次郎防衛大臣訪問菲律賓時，菲方對此型飛彈表達了高度關注。日菲雙方日前已同意設立工作層級協議架構，討論海上自衛隊中古護衛艦的提前移交事宜，未來也將在此框架下協商飛彈出口事宜。

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