強化國防意識！桃園320名替代役備役役男完成實彈射擊

桃園市替代役備役役男由第三作戰區陸軍機步269旅官兵協助完成實彈射擊訓練。（圖由桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市320名替代役備役役男昨（14日）由第三作戰區陸軍機步269旅官兵協助課程執行，完成為期2天的實彈射擊訓練，市府民政局長劉思遠說，今年共將召集6661名替代役備役役男，透過全民防衛、實彈射擊等訓練，強化他們的戰技與臨場應變能力，提升城市面對非常事變與災害防救的韌性。

吳姓備役役男說，內政部已於今年1月1日完成「替代役備役召集預告查詢系統」建置，讓他可提前查詢召訓類別，以便提早規劃工作、生活安排，他已第2次參加實彈射擊訓練，透過學習基礎技巧、分組訓練，僅能精進實彈射擊技能，並提升自我防衛能力與國防意識。

劉思遠說，市府配合中央政策持續執行替代役備役役男「EMT-1繼續教育」、「2026城鎮韌性演習」、「治安維護」、「防災救護」等召集訓練，因應國家防衛需求，今年召集訓練規模較往年大幅增加，落實非常事變應處與災害防救能力的提升。

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