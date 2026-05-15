不只東指部！陸軍花防部、蘭指部跟進改制聯兵營 強化快速應變戰力

陸軍花防部戰車日前在台東太麻里溪出海口實彈射擊。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍下轄打擊部隊持續強化聯合作戰能力，繼台東指揮部所屬營級單位，上月改制為「聯兵營」後，陸軍證實，台灣本島防衛部、地區指揮部的機部營、戰車營也將比照辦理。換句話說，包括蘭陽地區指揮部、花蓮防衛指揮部等營級單位，也將在今年內陸續改制，增加聯合作戰能力、戰術運用空間與彈性。

本報月初報導，根據國軍官媒今年4月中旬發布的訊息，陸軍台東地區指揮部所屬機步營，已改稱「聯兵營」，也是陸軍駐東部單位的首例。

陸軍近期答覆本報詢問表示，為使陸軍主戰部隊能執行參謀本部軍事戰略指導，考量能發揮快速應變制變及獨立作戰能力，因此規劃本島防衛部及地區指揮部的機步營、戰車營，今年漸次調整為「聯合兵種營」，增加戰術運用的空間及彈性。

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陸軍蘭指部戰車進行戰備偵巡。（資料照，蘭指部提供）

對於改制聯合兵種營的原因，陸軍表示，陸軍參考烏俄戰爭景況，並依國防部聯合作戰計畫修訂指導，聯合兵種營具備「火力、機動、防護、偵察」等聯合作戰能力，可對應現代戰場快節奏及多變化的環境，執行獨立作戰任務。組織結構調整，同時提升部隊反應速度、戰場存活率及火力彈性。

陸軍在台灣本島的防衛指揮部只有花蓮防衛指揮部，地區指揮部則有台東地區指揮部、關渡地區指揮部與蘭陽地區指揮部。由於關指部、東指部皆已改制完畢，因此只剩花防部、蘭指部會在今年內，完成後續改制工作。

比起戰車營、機步營等部隊，聯合兵種營統合了裝甲、步兵、火砲、防空、反裝甲等多元兵種，不僅可即刻出動作戰，且配置陸航、海軍與空軍聯絡官，可即時協請友軍支援，整體戰力與應變能力優於兵種較單一的營級單位。

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