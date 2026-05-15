伊朗還有七成飛彈庫存？ 美中央司令駁斥：已難威脅美軍與盟友

伊朗伊斯蘭革命衛隊的快艇在荷姆茲海峽活動。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與伊朗軍事衝突暫時趨緩，但外媒報導稱，伊朗可能還有七成的飛彈與機動發射平台。不過，美國中央司令庫柏上將日前在美國國會駁斥，伊朗再也無法像以前一樣，在各個領域威脅美國或區域夥伴，並強調伊朗的指管體系已經崩潰。

外媒《泰唔士報》、《紐約時報》等日言報導，美國政府描繪伊朗軍隊潰敗景象，與美國情報機構在閉門會議中，向層峰表達的資訊截然不同，伊朗已經在荷姆茲海峽沿岸的33個飛彈發射據點之中，恢復了30個，並且還部署著七成的機動發射平台，以及七成的飛彈庫存。

美軍伯克級驅逐艦加入護航荷姆茲海峽船艦行列。（法新社檔案照）

不過，庫柏本周四在美國參議院軍事委員會之中表示，雖然他不宜公開討論具體情報，但在公開管道揭露的數據並不準確，且外界忽略了伊朗指管體系已經崩潰的情況，也導致飛彈生產能力嚴重下滑。他說，伊朗再也無法像以前一樣，在各個領域威脅美國或區域夥伴。

對於伊朗是否有能力威脅荷姆茲海峽的船隻？庫柏表示，伊朗方面的相關能力都已顯著下降，就他個人專業經驗判斷，伊朗的武裝快艇數量大減，不過仍具備一定的殘存能力。

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