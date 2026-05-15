海巡「東港艦」趁黑鮪魚季報到！ 國艦國造十年首艘屏東地名艦下水

東港艦今天正式下水。（海巡署提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海洋委員會海巡署委請中信造船打造12艘600噸級巡防艦，今天第12艘的「東港艦」在高雄的中信造船廠碼頭舉行下水典禮，象徵「國艦國造十年計畫」在東港艦登場後將圓滿完成，特別的是，這艘壓軸的船艦，是首度以屏東縣的地名來命名，海委會主委管碧玲邀請屏東縣長周春米到場參加典禮，並一同進行「擲瓶」儀式，周春米感動地說，「東港」這個名字，正式肩負起守護台灣周邊海域的重要任務。

海委會主委管碧玲表示，近年台海周邊面臨灰色地帶襲擾、海警船越界及海纜防護等多重挑戰，第一線海巡同仁承擔的早已不只是傳統執法，而是「守護主權、保護家園」的重任，「東港艦」的加入不僅讓陣容更堅強，更象徵海巡與地方民眾「一家人」的情感，「東港艦」的命名不僅是地理符號，更是感謝屏東縣長周春米、東港區漁會及在地漁民長期對海巡的支持，是彼此像一家人互相依靠的信任。



周春米和管碧玲共同主持下水典禮。（翻攝自周春米臉書）

管碧玲並透露，大家也決定明年黑鮪季「第一鮪」進港時，要用東港艦以噴水模式，參加屏東的「第一鮪」慶祝活動。

周春米則說，海巡署的東港艦今天正式下水守護國疆，她和海洋委員會主委管碧玲 ，一起參加海巡署第12艘600噸級巡防艦東港艦命名下水典禮。周春米強調，東港不僅是屏東的漁業重鎮，放眼全台都是極為重要的漁業基地，這都是無數漁民兄姐與海一起打拚的地方，正因為懂海，更知道守護海洋需要最堅強的力量。

東港艦是六百噸巡防艦最後一艘，在黑鮪季以「東港」之名壓軸登場。（海巡署提供）

周春米說，完成擲瓶儀式、彩帶落下的那一刻，她真的非常感動，也代表「東港」這個名字正式肩負起守護台灣周邊海域的重要任務，屏東不只是國境之南，更始終站在守護國家的最前線。東港艦未來將投入海域巡防、護漁執法、救生救難等任務，守護海疆安全，也守護每一位出海工作者平安回家的路，願東港艦乘風破浪、任務順利。

東港艦船牌。（海巡署提供）

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