以色列將研發F-35I外部油箱 1000公里打伊朗更便利

圖為以色列F-35I戰機。（圖取自以色列國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列與伊朗相距至少1000公里，在去年打擊伊朗核設施時，以色列戰機首次出現降落時燃油耗盡，促使以國政府決定針對F-35I戰機研發外部油箱，考慮到可能會減損其匿蹤性能，也可能會研發適型油箱（CFT）。

軍聞網站「The War Zone」報導，以色列國防部14日證實，已委託埃比特系統旗下的「氣旋」（Cyclone）公司研發與整合供F-35I戰機使用的外部油箱，以擴大戰機作戰範圍，減少對空中加油的依賴，並提升執行遠程任務的靈活性。

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該計畫價值超過3400萬美元（約新臺幣10.6億元），將以「氣旋」為F-16戰機開發的外部油箱設計為基礎進行研發，大幅增加F-35I作戰範圍。報導指出，由於加油機在高強度戰場極為脆弱，因此，讓機隊減少對空中加油的依賴，將顯著強化其作戰效能與生存性。以色列軍方可能計畫以F-35I部分匿蹤性換取遠程打擊能量。

報導分析，這項計畫可能效仿F-22升級型的「猛禽2.0」（Raptor 2.0），開發F-35I專用的匿蹤可拋油箱（drop tank），以確保在進入戰鬥時可立刻拋棄，恢復完整匿蹤及飛行性能。不過，有鑑於以色列軍方具備運用F-15及F-16戰機專用CFT的豐富經驗，也不排除將開發F-35I專用CFT的可能。

報導指出，洛馬公司也曾在2019年考慮開發F-35的600加侖外掛副油箱，可增加40%航程，而在更早時也曾發想過460、480加侖的油箱。

以色列空軍目前僅擁有7架服役多年的波音707加油機，空中加油能力有限，今年2月美國與以色列對伊朗的軍事行動，也考驗以色列空軍的遠程作戰能力。報導說明，在對伊朗作戰初期，以色列戰機回航降落時燃油幾乎耗盡，不僅考驗戰機的極限續航性能，更對飛官安全構成風險。因此，以色列計畫透過提升戰機本身載油能力，拓展F-35I的匿蹤打擊能力。

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