英國派「無人艇蜂群」進駐荷姆茲海峽 首度投入高風險海上巡邏

國皇家海軍將派遣「海怪」（Kraken）高速無人艇前往荷姆茲海峽執行海上安全任務。英方希望透過大量自主水面載具，強化對高風險海域的監控與反制能力。（圖取自英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家海軍正把「無人艇蜂群」正式派往高風險海域。根據英國軍聞網站《UK Defence Journal》報導，英國將派遣搭載「海怪」（Kraken）高速無人艇的「蜂巢」（Beehive）系統前往荷姆茲海峽，這也是皇家海軍首次將自主水面載具投入實際海上安全任務。

報導指出，蜂巢系統採模組化設計，可由不同艦艇搭載與操作，核心概念是利用大量無人平台執行偵測、追蹤、識別甚至攻擊任務，降低人員直接進入高風險海域的需求。

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目前英國皇家輔助艦隊（RFA）「萊姆灣號」（RFA Lyme Bay）正在升級改裝，可在必要時作為無人系統母艦，負責搭載與部署海怪無人艇。

海怪無人艇屬高速自主水面載具，特別適合荷姆茲海峽這類狹窄且航運密集海域。報導指出，該區威脅包含快艇攻擊、水雷與水下目標，傳統有人艦艇在近距離巡邏時風險較高。

英方認為，大量部署無人艇後，可長時間維持監控範圍，並深入較危險海域執行任務，同時降低人員疲勞與後勤壓力。

《UK Defence Journal》指出，蜂巢系統是皇家海軍「混合海軍」（Hybrid Navy）概念的一部分，目標是將有人與無人平台整合運用。

英國國防部此次也同步追加1.15億英鎊（約新台幣48億元）預算，用於水雷獵殺無人系統與反無人機裝備，顯示英軍正擴大無人化海上作戰能力。

報導指出，水雷掃除長期被視為最危險且耗時的海軍任務之一，因此英軍近年持續推動無人化技術取代傳統作業模式。

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