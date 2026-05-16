台南喜樹海灘今年首列重砲射擊 「紅色海灘」攻防國土保衛登場

陸軍八軍團先前在屏東楓港地區實施重砲擊訓練（資料照，記者蔡宗憲攝），同樣的實戰化訓練，今年將首度在台南喜樹海灘出現。

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍依年度演訓計畫在全台丶外島實施重砲射擊訓練，但在防區實戰化訓練要求下，各國各處被列為「紅色海灘」的地區，將分階段進行各式火砲射擊訓練，其中，過去從未被列為重砲擊演訓地點的台南喜樹海灘，規劃今年將首度進行各式火砲射擊的重砲射擊擊操演。

「紅色海灘」是指在台海若爆發戰爭時，有高機率遭中共解放軍派遣兩棲部隊「搶灘」進攻的地區，國防部自2023年5月起對台澎金馬重新盤點後共列出20餘處，為強化防區守備能力，軍方要求各作戰區丶各地區指揮部在位列「紅色海灘」地區，進行實戰化訓練，先從輕兵器射擊開始，未來則是分階段丶分地區提升為火砲射擊層次。

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陸軍砲兵訓練指揮部日前於台南喜樹聯合活動中心辦理射擊說明會，邀集臺南市政府代表、地方里長、漁會、牡蠣養殖協會及民眾代表參與。（圖：軍聞社提供）

台南喜樹海灘過去從未被列為重砲擊演訓地點，但今年有極大的可能性會進行各式火砲在內的重砲射擊。軍方人士今天指出，陸軍砲兵訓練指揮部日前於台南喜樹聯合活動中心辦理射擊說明會，邀集臺南市政府代表、地方里長、漁會、牡蠣養殖協會及民眾代表參與，針對射擊時段、區域管制及相關安全事項進行說明，使地方居民充分瞭解操演內容，共同維護人員與海域作業安全。

砲訓中心指揮官李韋德少將在會中表示，重砲射擊為年度重要任務，單位除落實各項安全管制措施外，也重視與地方的協調聯繫，透過事前說明與資訊公開，提醒地區住民與漁民配合相關管制作為，避免誤入危險區域；同時針對可能影響事項與地方進行意見交換，建立良好溝通管道，以降低操演期間對周邊活動的影響，使民眾充分掌握相關資訊，共同確保操演期間人員與環境安全。

台南喜樹海灘先前已進行多批次的輕兵器野戰射擊訓練。（圖：軍聞社提供）

今年6月9日起要實施重砲射擊的地區是在台中大甲外海。此次進行火砲射擊任務的是陸軍十軍團砲指部丶軍團所屬各部隊的砲兵單位，依據軍方已發佈的射擊通報顯示，射擊區域是自台中大甲溪海岸往外推36公里的範圍。

至於台南喜樹海灘何時進行重砲射擊？軍方人士說，在砲訓部與地方溝通協調達成共識之後，即可發佈射擊時程及安全通報。

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