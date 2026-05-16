不只88式反艦飛彈 菲律賓評估10式、16式戰車

圖為10式戰車。（法新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕傳出日本有意向菲律賓出口陸上自衛隊的88式岸置反艦飛彈。但不只88式反艦飛彈，菲律賓陸軍近日於「肩並肩2026」聯合軍演中，同步評估日本陸上自衛隊的10式主力戰車與16式機動戰鬥車，顯示馬尼拉正考慮建立兼具機動性、快速跨島部署與直射火力的新型裝甲戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，菲律賓陸軍裝甲師人員在演習中實地評估16式機動戰鬥車，包括道路機動、實彈射擊、穩定射擊與高溫潮濕環境下的運作表現。日方也展示其在高速行進、轉向與顛簸地形下的射擊穩定能力。

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報導指出，菲律賓之所以對日本裝甲載具產生高度興趣，關鍵在於其特殊地理環境。由於菲律賓超過7000座島嶼間的道路、橋梁、港口與渡輪設施承載能力有限，重達60至70噸的M1A2、豹2A7或K2等主力戰車，在跨島機動與道路部署上將面臨巨大限制。

其中，16式採8×8輪型底盤、戰鬥重量僅約26噸，搭載105公厘52倍徑線膛砲，最高時速可超過100公里，航程約400公里。由於重量遠低於傳統主力戰車，可在較脆弱的民用橋梁與道路網運作，並降低後勤、油耗與維修負擔。符合菲律賓無須重型運輸基礎設施即能快速進行島嶼部署的要求。

另外，16式原本便是日本針對西南群島快速增援需求所開發，強調利用一般道路與港口快速部署，而非依賴大型履帶化裝甲縱隊。這與菲律賓未來島嶼防衛與沿岸快速增援需求高度吻合。

不過，菲律賓並未完全放棄履帶式重裝甲能力，因此也同步評估10式主力戰車。且相較西方重型戰車，10式重量控制在44至48噸之間，輕量化的同時仍搭載120公厘滑膛砲、自動裝填系統與高度數位化戰場管理系統，被視為兼顧火力與基礎設施適應能力的折衷方案。

報導指出，10式採用1200匹馬力柴油引擎，最高時速約70公里，且前進與倒退速度幾乎相同，強調快速射擊後撤離能力。其液氣壓懸吊系統也能提升崎嶇地形下的射擊穩定性與越野能力。

另外，10式還整合日本FiCS與ReCS數位戰場系統，可執行即時目標共享、戰術協同與車隊資料交換，使戰車不再只是單純火力平台，而是戰場感測與資訊節點。

值得注意的是，菲律賓此次重新檢討裝甲採購方向，也與以色列「薩布拉」（Sabrah）輕戰車案延宕有關。菲律賓2021年簽署的Sabrah採購案，包含ASCOD 2履帶式輕戰車與Pandur II輪型火力支援車，但至今交付仍持續延誤，引發菲軍對供應穩定性與後勤保障的疑慮。

報導分析，菲律賓同時評估10式與16式，顯示其未來裝甲部隊發展，正逐漸由傳統重裝甲決戰思維，轉向「快速跨島部署、分散式機動與數位化火力支援」模式。這也與近年印太地區強調島鏈防衛、快速增援與機動反登陸作戰的趨勢一致。

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