美陸軍成立太平洋多域指揮部 全方位強化印太作戰

圖為美第7步兵師的史崔克裝甲車。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對中國與北韓威脅，美國陸軍正持續調整部隊編制與作戰架構。美軍近日宣布成立全新的「多領域指揮部—太平洋」（MDC-PAC），將第7步兵師與第1多領域特遣隊（1st MDTF）整合，打造兼具地面機動、長程火力、電子戰、太空與網路作戰能力的新型作戰司令部，強化印太地區聯合作戰與跨域打擊能力。

軍聞網站「Defense News」報導，新成立的MDC-PAC是一個二星級指揮部，總部設於華盛頓州路易斯–麥克喬德聯合基地（JBLM），並將第7步兵師轄下兩個史崔克旅與1個戰鬥航空旅，整合進多領域特遣隊架構。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍第一軍司令麥克法蘭中將表示，美軍過去往往等裝備全部完成後才建立部隊，但現在則反向操作，先成立部隊進行測試與整合，再依需求調整編制。他強調，美軍正維持高度靈活的組織調整能力，以快速適應未來戰場需求。

根據規劃，MDC-PAC將與印太其他指揮部和軍種共享長程火力、電子戰、太空、網路與情報能力，使其影響範圍不再侷限於單一軍級戰場，而能覆蓋整個印太聯合作戰區域。麥法蘭指出，史崔克旅將負責地面安全與機動任務，而多領域單位則提供「長程感測與打擊能力」，形成全新的「感測—打擊」型師級架構。

另外，整編工作預計於6月中旬開始，第1多領域特遣隊官兵將暫時改掛第7步兵師臂章，象徵兩支部隊正式整合。

報導指出，此次改編與近年美軍演習成果密切相關。美軍在多次兵推與聯合演訓中發現，若能將多領域能力直接整合進傳統地面部隊，可大幅提升跨域協同與即時火力運用效率。

值得注意的是，MDC-PAC的成立，也反映美軍正將印太視為未來主要戰略方向。近期於夏威夷舉行的「太平洋地面部隊研討會」（LANPAC）中，多位美軍將領反覆強調盟邦合作的重要性。

美軍第94陸軍防空飛彈司令部指揮官帕克准將表示，美軍如今無法單獨作戰，盟友與夥伴已成為保護關鍵基地與部隊的重要力量。

另外，美菲「肩並肩2026」聯合軍演也於日前結束。今年演習除美菲兩國外，澳洲、日本、紐西蘭、法國與加拿大也參與其中，後4國更首次派遣地面部隊投入演習。

美軍印太司令帕帕羅上將表示，今年「肩並肩」已從雙邊演習，進一步演變為「保衛菲律賓的多國聯合任務預演」，反映當前印太安全環境與各國自主強化合作的趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法