美軍AIM-260實彈首曝光 被視為反制中國PL-15關鍵武器

美國海軍VX-31測試中隊一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機，5月13日在艾格林空軍基地被拍到機腹掛載疑似AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（JATM），放大框標示出飛彈位置。（圖擷取自Jonathan Tweedy／The Aviationist）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍一架F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，13日被目擊掛載高度機敏的AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（JATM）。這是該型飛彈研發多年來首度有實體照曝光。外界認為，美軍正加速部署此款武器，以因應中國PL-15與PL-17長程空對空飛彈帶來的射程壓力。

根據軍事媒體《The Aviationist》報導，影像顯示AIM-260取消了現役飛彈彈體中段的控制翼面，這項設計被認為有助於降低飛行阻力並提升匿蹤能力。該彈也具備體積更大的火箭推進段，符合美軍要求射程超過100英里（約190公里）的指標，使戰機能在更遠距離發動攻擊。相關計畫自2017年啟動以來即被列為高度機密。

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攝影師推迪（Jonathan Tweedy）在佛羅里達州艾格林空軍基地捕捉到這組影像。畫面顯示這枚AIM-260具備代表實彈的紅色與黃色色帶。當天該架戰機與多架測試中隊飛機共同出海。推迪觀察發現，戰機返航時機翼下方的飛彈已消失，顯示軍方極可能執行了彈體分離或實彈射擊測試。

美軍目前計畫在未來數年投入約156億美元（約新台幣4920億元）推動AIM-260量產，並同步維持現役AIM-120飛彈升級與新型飛彈研發並行。

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