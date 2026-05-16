全台「紅色海灘」在哪裡？ 防區演練由野戰射擊提升為重砲射擊

陸軍2024年實施重砲保養射擊情形。（取自國防部發言人臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕面對兩棲登陸威脅與中共軍事能力變化，「紅色海灘」的攻防布局已成為國土防衛的焦點。究竟攸關台灣生死存亡的「紅色海灘」在哪裡？目前軍方、美方智庫與國防部智庫共有 4處、14處與20處 三種主流盤點版本。而為了落實實戰化訓練，國軍防禦層次正分階段顯著提升，過去從未實施重砲演訓的台南喜樹海灘，規劃於今年度首度進行各式火砲的重砲射擊操演，引發各界高度關注。

紅色海灘在哪裡？三大版本全面解密

所謂「紅色海灘」，是指在台海爆發衝突時，高機率遭解放軍派遣兩棲部隊實施大規模正規登陸的灘岸。目前最受關注的三個劃分標準如下：

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．國防部公開「4處」核心海灘：軍方曾於記者會正式證實全台最核心、最具正規登陸威脅的4處灘岸，分別為北部的寶斗厝海灘、海湖海灘，中部的甲南海灘，以及南部的喜樹海灘。

．美方智庫與漢光驗證「14處」海灘：美國智庫研究員易思安（Ian Easton）在《中共攻台大解密》中，依地形盤點出14處潛在登陸點，這也是近年國軍漢光演習中重點防守的想定區域，包含金山中角、萬里翡翠灣、貢寮福隆、頭城、壯圍、羅東、布袋、高雄林園、加祿堂，以及新北林口與桃園蘆竹等處。

．國防院分析「20處」海灘：隨著共軍近年大量將民船民航軍用化、提升兩棲戰力，國防部智庫「國防安全研究院」在年度報告中，將防衛點擴大至20處，納入了東部花蓮（如北濱、美崙溪口）、台東（如知本沙灘）等過去非傳統登陸點的區域，以及澎湖等外島灘岸。

軍方在重砲射擊時，區分為重砲保養型射擊及戰備演練型，前者會將火砲排成一列射擊，後者則是依戰備位置丶分散在各個陣地射擊。圖為參與2024年重砲保養射擊的官兵們。（圖：取自國防部發言人臉書）

實戰化演訓升級！台南喜樹沙灘迎來首度重砲操演

在過去，國軍對紅色海灘的野戰訓場訓練多採取分階段推進，以手步槍等小口徑的「輕兵器實彈射擊」為主。然而，因應現階段實戰化防區守備要求，軍方已規劃於今年度將台南喜樹海灘的演訓層次大幅提升，首度實施包含各式火砲在內的重砲射擊操演。

陸軍八軍團與砲兵訓練指揮部日前已前往台南喜樹聯合活動中心辦理射擊前說明會，邀集台南市政府代表、地方里長、漁會及牡蠣養殖協會代表共同參與。軍方強調，重砲射擊為年度重要任務，屆時將會嚴格落實區域管制與安全措施，透過資訊公開降低對周邊漁民及住民的影響。

軍事專家分析，喜樹海灘位於台南南區，北鄰安平港、南通高雄，且距離台南空軍基地等戰略要地僅約5公里，屬於極具威脅的灘岸。今年首度在此實施重砲射擊驗證，象徵國軍在紅色海灘的防衛作為，已正式從單兵輕兵器野戰射擊，推進到建置火砲反登陸的實兵阻擊階段，對於鞏固南台灣國土防衛具有指標性意義。

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