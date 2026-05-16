法國測試「歐洲版HIMARS」！射程150公里 主打抗干擾精準打擊

法國新一代FLP-T 150導引火箭示意圖。（圖取自Thales與ArianeGroup）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國近日首度測試自製長程火箭系統 FLP-T 150，被視為「歐洲版HIMARS」的重要候選方案。根據軍聞網站《Defense Express》報導，這款新型導引火箭射程可達150公里，並強調即使在電子干擾環境下，仍可維持高精度打擊能力，反映歐洲正加速建立不依賴美國的長程火箭戰力。

法國Thales與Soframe合作開發的「X-Fire」多管火箭發射車。該系統可兼容法製與外國彈藥，被視為法國打造「歐洲版HIMARS」的重要平台之一。（圖取自Thales與Soframe）

這項測試於5月5日在法國地中海列旺島（Île-du-Levant）試驗場進行，由法國國防採購局（DGA）協助執行。FLP-T 150由泰雷茲（Thales）與亞利安集團（ArianeGroup）共同開發，目標是取代法軍現役M270 LRU多管火箭系統。

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報導指出，法方已驗證該系統的基本設計、關鍵技術與性能參數。法國也預計於5月底測試另一款「X-Fire」發射系統，該平台可兼容法製與外國彈藥。

《Defense Express》指出，FLP-T 150部分技術源自彈道飛彈，重點之一是提升電子戰環境下的生存能力。系統配備TopStar Smart Receiver導引裝置，可同時使用軍用與民用衛星訊號，並搭載自適應CRPA天線與高精度時鐘，以提升抗干擾與定位能力。

報導分析，俄烏戰爭已證明，GPS干擾與電子戰正快速改變現代戰場，因此長程武器能否在強干擾下維持精準度，已成為關鍵指標。

除FLP-T 150外，法國軍工企業MBDA與賽峰集團（Safran）合作的「Thundart」計畫，也已於4月14日完成首次飛行測試。兩款系統射程同樣為150公里，法國未來將依後續測試結果選定最終方案。

報導指出，法國希望建立歐洲自主多管火箭系統，降低對美製HIMARS等外國武器依賴。不過，法軍目前規劃至2030年前僅採購13至26套發射器與約300枚飛彈，若缺乏出口訂單，量產規模可能有限。

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