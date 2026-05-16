喜樹海灘首納重砲演訓 南市府要求資訊透明護民生

陸軍近年已在喜樹海灘實施T65K2步槍在內的野戰射擊訓練。（圖：軍聞社提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕軍方今年將首度於喜樹海灘規劃進行各式火砲射擊的重砲操演，引發地方關注。對此，台南市政府表示，因應國際情勢與國軍演訓需求，市府將持續配合中央進行協調與聯繫，並要求相關單位落實安全措施，確保演訓期間民眾安全與地方權益不受影響。

南市民政局指出，已要求軍方針對射擊範圍、管制區域及時段等資訊，務必公開透明，並透過多元管道提前告知地方居民、漁民與養殖業者，讓相關產業能及早因應，降低對日常作業與生計的衝擊。

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據了解，國軍依年度演訓計畫，持續在台灣本島及外島進行重砲射擊訓練。在強化防區實戰化的原則下，各地被列為「紅色海灘」的區域，將分階段實施各式火砲射擊演練。其中，過去未曾納入重砲射擊演訓的喜樹海灘，今年首度被規劃為操演地點，象徵南部防區訓練布局的調整與強化。

台南喜樹海灘灘面較廣，被列為敵軍可能採取兩棲登陸的紅色海灘之一。（記者王捷攝）

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