勁蜂四型無人機「鼻子變長了」 射程1000公里+特殊偵蒐功能

中科院去年九月在台北航太國防展期間展出勁蜂四型無人機，機鼻是圓錐型。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕由台美合作研製的「勁蜂四型」長程攻擊無人機，性能受到各國矚目，「勁蜂四型」的機鼻原本是採圓錐型的設計，但在美參展時展示的構型卻是大不相同，機鼻改為「長鼻子型」（長圓柱或延伸錐狀），研判應具有特殊的偵蒐功能，這也代表著「勁蜂四型」無人機不僅是射程達到1000公里的長程攻擊無人機，也可依任務轉換為多重任務型的空中載台。

為期三天丶在美舉行的全球無人載具大展「2026年XPONENTIAL」，已在日前圓滿落幕，中科院與美商Kratos公司共同研發的「勁蜂四型」長程攻擊無人機，成為會場焦點之一，與去年9月台北國防航太展所展出的勁蜂四型相比，今年展出的版本進一步具備「派龍架（Pylon Rack）」等武器掛載能力，使其從原有攻擊無人機概念，進一步提升其發展潛力，使其具備任務彈性與多元作戰能力。

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此外，「勁蜂四型」的機鼻原本是採圓錐型的設計，但在美參展時展示的構型卻是大不相同，機鼻改為「長鼻子型」，飛機或無人機將機鼻從「圓錐型」改裝延伸為「長鼻子型」（長圓柱或延伸錐狀），最核心的目的是為了擴充機載設備空間以執行特殊任務，同時調整因加重而改變的機身重心平衡。

「勁蜂四型」的機鼻原本是採圓錐型的設計，但在美參展時展示的構型卻是大不相同，機鼻改為「長鼻子型」（長圓柱或延伸錐狀），研判應具有特殊的偵蒐功能。（圖：讀者提供）

軍方人士今天指出，這種改裝在航空工程與軍事升級中非常常見，主要有以下關鍵原因：

容納更大尺寸的雷達或偵照設備 （主要原因）

．普通的圓錐形機鼻（雷達罩）內部空間有限，通常只夠裝設基本的氣象雷達或小型導航天線。當飛機需要升級特殊任務時，就必須把機鼻「拉長」來塞進更多設備：

．加裝高性能雷達：例如台灣空勤總隊的黑鷹直升機在改裝後，機鼻多了一截長鼻子，就是為了加裝最新的氣象與搜索雷達。

．換裝偵察相機：例如空軍除役的 RF-5E 偵察機，當年就是將普通 F-5E 的機鼻延長了 8 英寸（約 20 公分），以便在內部橫向、縱向塞入 4 具大型航空照相機與紅外線偵照設備。

．電子戰天線：預警機或電子干擾機（如 E-2C 某些改裝型號）也會因為在機鼻加裝被動探測天線而將機鼻增長。

配重與重心（CG）平衡

．飛機的重心必須精準維持在機翼的特定範圍內才能穩定飛行。當飛機在後方換裝了更重的發動機、內部升級了航電設備，或是無人機在後段增加了酬載時，飛機的重心會往後移，導致「頭輕腳重」。

．把機鼻向前延伸（利用槓桿原理），可以將前端的設備或電池拉遠，用最少的重量達到最大的壓頭效果，藉此完美平衡機身重心。

改裝「探針式」空中加油管

部分軍用機或長航時無人機在進行改裝時，為了獲得空中加油能力以延長續航力，會直接在機鼻正前方改裝加長一段「受油探針」（Probe）。這會讓外觀看起來像是長了一隻長針一樣的長鼻子。

降低特定速度下的空氣阻力與噪音

在尖端實驗機（例如 NASA 的 X-59 靜音超音速實驗機）中，極度誇張的「長鼻子」設計是為了重塑超音速飛行時的衝擊波，這能大幅降低音爆帶來的地面噪音。

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