喜樹海灘6月將重砲射擊演練 里長：全力配合國軍需求

國軍6月初將在台南小美軍沙灘進行重砲演練。喜北里長李鴻儒表示，鄉親深知國防需求與敵軍登陸風險，一定會積極配合。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕國軍預計今年6月初在台南市南區喜樹地區展開重砲演練。喜北里里長李鴻儒說，軍方事前已與地方多次開會，雖當地非紅色海灘，但居民深知國防需求與敵軍登陸風險，都很積極配合演訓。

​針對即將到來的重砲演練規劃，李鴻儒里長說，軍方有跟地方里長簡報的火砲部署位置，根據雙方協調內容，這次實戰演練主要集中在喜樹地區的小美軍沙灘與黃金海岸一帶，這些地方有大片、狹長的沙灘腹地，在軍事佈陣上將有所區分，小美軍沙灘的主要區域預計會擺設口徑較大的火砲設施，藉此進行重型火力操演。

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​除了大口徑火砲的部署外，軍方也針對周邊區域規劃了相應的防衛配置。李鴻儒里長說，開會時提到，小美軍沙灘偏南邊，也就是靠近黃金海岸的區域，軍方預計會配置口徑較小的火砲，預期是透過不同口徑火砲的交錯佈署，達到更完善的防禦效果。

李鴻儒里長說，他有跟鄉親傳達這次軍方演練的規劃，因為一年一次演習，加上時間也很少，地方民眾都很了解國軍操演的實際範圍，也很體諒國軍弟兄，關於演訓地點的選擇，地方民眾也知道，南區的沙灘可能有敵軍登陸的風險。

雖然南區喜樹地區目前並非國防部認定的「紅色海灘」，然而，地方普遍認為，即便不在認定名單之列，未來依然有敵軍從該處搶灘登陸的可能性，因此防禦準備不能僅侷限於特定熱區，也很願意配合國軍演練，並不會將軍方的操演視為擾民。

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