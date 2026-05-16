不再依賴美國供應？澳洲啟動NSM飛彈產線 印太「第二彈藥庫」成形

澳洲與挪威簽署飛彈生產協議，未來將在澳洲本土製造NSM反艦飛彈與JSM聯合打擊飛彈。圖為美軍艦艇發射NSM飛彈，左上為可由F-35戰機內置彈艙掛載的JSM示意圖。（圖取自Kongsberg／美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲開始在本土生產長程飛彈。坎培拉政府近日與挪威康斯伯格國防暨航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）簽署協議，未來將在澳洲製造NSM反艦飛彈與JSM聯合打擊飛彈，加入美國盟邦近年推動的印太分散式軍工供應鏈。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，這項合作涵蓋「海軍打擊飛彈」（NSM）與可由F-35戰機內置彈艙掛載的「聯合打擊飛彈」（JSM）。澳洲政府表示，相關生產將由澳洲本土工業參與，強化長程打擊與後勤持續能力。

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NSM近年已成為美軍與多個印太盟國的重要反艦武器。美國海軍濱海作戰艦、美國陸戰隊岸置反艦系統，以及波蘭、日本、羅馬尼亞等國，都已採用這款飛彈。JSM則是NSM的空射版本，可由F-35匿蹤戰機攜帶執行遠程打擊任務。

澳洲國防部指出，這項協議除供應澳軍需求，也將使澳洲成為區域飛彈產業鏈的一部分。近年美國持續推動盟邦擴大本土軍工產能，以降低戰時供應鏈受單一生產基地限制的風險。

報導指出，澳洲正加速建立自主飛彈製造能力，包括導引武器、火箭系統與遠程精準打擊武器。澳洲北部近年也持續強化基地、港口與後勤設施，配合美軍陸戰隊輪駐與印太聯合作戰需求。

JSM尤其受到關注，原因在於其可置入F-35戰機內部彈艙，不影響匿蹤性能。澳洲、日本與美國均為F-35使用國，使這款飛彈逐漸成為印太盟軍共通打擊鏈的一環。

近年印太多國陸續擴充長程打擊能力，日本推動「反擊能力」建設，菲律賓新增對美開放基地，美軍陸戰隊則持續在第一島鏈部署岸置反艦系統。根據《Army Recognition》報導，澳洲此次推動NSM與JSM本土化生產，也被視為坎培拉擴大自主軍工與分散式供應鏈布局的一部分。

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