日本「最上級」軍艦超搶手！ 繼澳洲丶紐西蘭之後 印尼洽購8艘

澳洲海軍採購11艘日本「最上級」軍艦，將成為澳洲海軍未來主要戰力之一。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本政府放寬武器系統出口管制之後，「Made in Japan」的多項武器裝備立刻成為各國搶購的大熱門裝備，繼與澳洲簽約丶紐西蘭評估採購之後，印尼政府又殺出來，計畫搶先向日本訂下8艘「最上級」軍艦，不僅如此，印尼政府還想要日本服役28年丶但還很好用的「親潮級」（Oyashio-class）柴電潛艦。

面對各國爭搶日系武器裝備與系統，台灣的腳步慢了很多，除了在野黨多次杯葛軍購特別預算之外，國際政治勢力與台灣內部的政治運作也有關係。據了解，我方曾透過管道私下洽詢日方，在有關軍艦設計上，是否有台日合作的空間，或是日方同意將新銳軍艦的儎台設計，以聯合開發的型式由台日合作，成為我國籌建下一代作戰艦的藍本，後續發展值得持續關注。

請繼續往下閱讀...

日本的「最上級」軍艦滿載排水量約5500噸，但高度自動化的設計，使其艦上人員配置約僅90至100人。因其強大的多功能匿蹤性能，以及超越各國的自動化設計，在國際市場上炙手可熱。澳洲已於2025年宣布採購11艘，作為下一代通用護衛艦，紐西蘭也評估將最上級軍艦為新一代軍艦的考慮名單之一。

紐西蘭海軍考慮引進由日本三菱重工研發的「最上級」護衛艦升級版。圖為最上級護衛艦首艦「最上號」。（法新社資料照）

印尼也不落人後，印尼海軍官方近日公開證實，印尼軍方正與日本政府進行一項指標性的防衛採購談判，計畫引進日本海上自衛隊現役的「最上級」（Mogami-class）多功能匿蹤護衛艦及新型柴電潛艦，且目前印尼防務部門已正式收到日方的具體方案報價。

印尼與日本軍購案的核心細節包括：引進最多8艘最上級護衛艦，合約總價值估計高達36億美元。兩國傾向採取「4+4」合作模式，意即4艘由日本本土造船廠建造，另外4艘則透過技術轉移（TOT），由印尼國營造船廠 PT PAL 在雅加達本地組裝生產。

除了水面艦艇，日方針對印尼亟欲升級的水下戰力，推銷了日本現役的「親潮級」（Oyashio-class）柴電潛艦，印尼海軍參謀長先前已親赴日本橫須賀基地進行實艦考察。

「最上級」軍艦以其前衛的戰鬥系統著稱。其內部的「先進整合指揮中心（AIC）」採用 360 度環形螢幕與擴增實境（AR）技術，能將艦體外部影像與目標資訊即時疊加，提供官兵無死角的戰場感知。偵測能力上，配備了 OPY-2 多功能雷達與「獨角獸」整合式匿蹤桅杆，大幅提升雷達截面積（RCS）的隱蔽性與電子戰實力。

在火力的配置上，最上級軍艦具備極強的擴充性。配備 127 公釐主砲、17 式反艦飛彈，並預留 16 單元 Mk 41 垂直發射系統（VLS）。點防禦部分則是以 SeaRAM（海公羊）飛彈系統建構近程防禦網。水下作戰方面 具備獨特的水雷反制能力，能操作無人水下航行器（UUV）與無人水面載具（USV），是目前國際同級艦中少數整合「掃布雷」與「反潛」雙重功能的機種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法