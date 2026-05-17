MIT「多用途無人機彈頭」讓外商驚豔 能否外銷要「國安審查 」

美跨黨派參議員團在今年3月底赴中科院參訪，中科院展示的各項MIT武器系統及裝備項目，就包括兩款「多用途無人機彈頭」及遭彈頭貫穿的鋼板。圖後方中間直立的筒狀物即為12公斤彈頭，右方為2公斤級彈頭。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕在美國舉行的「2026年XPONENTIAL 無人載具與自駕系統展」，已經在日前結束，中科院展出的多項武器系統及裝備獲得各國代表關注，並詢問外銷或是與外商合作在國外生產的可能性。由於各國對攻擊型無人機的需求大增，中科院此次展出專為無人機使用的兩款「多用途無人機彈頭」，因為是採開放式介面，無論是軍規無人機或是一般商用無人機也能夠搭載使用，更是成為外商關注項目的大熱門。

政府高層人士今天指出，MIT軍品外銷將是未來的趨勢，在擴大國內產能之後，一來可以滿足台灣自身的戰備需求，二是讓軍工產業成為拉抬台灣經濟的另一股新生力量，政府部門已在為日後軍品外銷進行各項準備，至於飛彈丶攻擊型無人機及彈頭之類的特殊軍品能否外銷，未來除了由國防部丶行政院審查之外，還將進行更高層級的「國安審查 」。

請繼續往下閱讀...

由中科院研製的「多用途無人機彈頭」，首度亮相的場合，是在今年3月底由美國跨黨派參議員訪問團到中科院參訪中出現，當時是中科院現場展示MIT研製武器系統丶裝備中的一項，並展出遭到彈頭貫穿的50公厘高強度鋼板，當時就成為多位美國參議員詢問的焦點之一。

中科院日前赴美參與「2026年XPONENTIAL 無人載具與自駕系統展」，技術人員向外商說明「多用途無人機彈頭」，採取的是開放式介面，軍規或是民用無人機都可以搭載使用。（圖：讀者提供）

根據中科院當時展示資料指出，多用途無人機彈頭區分勁蜂三、勁蜂四型無人機使用，共2種型號，勁蜂三型使用的彈頭總重2公斤、勁蜂四型則為12公斤。採包含鋼珠破片等雙重殺傷結構，具備攻擊輕型裝甲車、無人機、直升機及人員等能力，且單一彈頭即可對應多種目標，賦予單兵靈活接戰的彈性。

中科院化學所長施佳男當時受訪說，「多用途無人機彈頭」採開放式介面，因此民間無人機也能夠搭載使用。他那時也預告，「多用途無人機彈頭」將與中科院其他研發成果，赴美國底特律Xponential參展，走向國際。

對於「多用途無人機彈頭」威力能貫穿50公厘高強度鋼板，軍事專家梅復興曾發表分析專文指出，重點在所使用的「反應式自鍛破片」彈頭，雙層穿透機制使穿身能力大幅提升。「自鍛破片」（EFP）係採用成型裝藥的爆炸聚能原理，其金屬彈藥罩因炸藥爆炸的壓力而從錐形塌陷並向軸心聚集，形成前向的超高速金屬射流 ，集中能量擊穿厚硬裝甲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法