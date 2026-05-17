CM34 30鏈砲甲車將有新款？ 軍方徵求MK-44 ABM系統「空爆彈」

國軍現役的CM34型30鏈砲甲車，使用的是第一代的MK-44 30鏈砲系統，不具備打空炸高爆彈的能力，未來將採購空爆彈「MK-44 ABM系統」，規劃將搭載在新款的雲豹八輪甲車上使用。（本報資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕以30鏈砲為主要武器系統的國造CM34雲豹甲車，未來將有更具威力的衍生款車型，國防部軍備局日前公告徵求「MK-44 ABM系統」，也就是具有空爆彈鏈砲的30mm鏈砲系統，軍方人士今天指出，空爆彈「MK-44 ABM系統」是應對無人機威脅的利器，未來若是引進這款武器系統，規劃將搭載在新款的雲豹八輪甲車上使用。

軍方人士今天指出，「MK-44 ABM系統」最關鍵的就是ABM空炸高爆彈的能力，這種可編程的彈藥，可以在發射前由系統設定引爆距離，砲彈可以直接攻擊目標，或是設定在敵方目標上方、附近甚至掩體的後方進行空炸，有著更大的殺傷威力，此外，對小型無人機與低慢速的空中目標也具有極高的反制效果。

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總統賴清德去年年底前往國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視專訪。（圖由總統府提供）

軍方人士表示，MK-44鏈砲系統有長砲與短砲兩種，現役CM34雲豹甲車使用的是MK-44長砲，屬第一代裝備，不能打空炸高爆彈，陸軍的AH-64E阿帕契攻擊直升機使用的鏈砲則是屬於短砲。第二代的30長砲，火砲具有可編程、定時的功能，可以發射空炸高爆彈，也就是ABM，所以這型新式30鏈砲，稱為Mk-44 ABM。

相關人士則透露，國軍若是獲得MK-44 ABM系統後，規劃用在第二代雲豹底盤的全新CM-34上，型號很有可能稱為CM-34A1。

賴清德總統去年年底曾在「雲豹戰甲車的產地」丶國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視節目專訪，強調國防自主的重要性，軍方也以此暗示雲豹戰甲車將有後續的衍生車款產製計畫，國防部則在今年2月也公布去年下半年度「列管軍品清單」，揭露了地面部隊未來的建軍規畫。根據這份清單呈現資訊，國防部自2028年起，擬採購468輛偵搜戰術輪車，以及500輛搭載105公厘火砲的雲豹輪型戰車，若通過最後階段測評並符合軍種需求，啟動量產機會濃厚。

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