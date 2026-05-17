爭議10多年走入終點 美軍最後一艘「自由級」濱海戰鬥艦成軍

美國海軍最後一艘自由級濱海戰鬥艦「克里夫蘭號」（LCS 31）5月16日正式成軍。該計畫量產規模共16艘，曾因高昂成本與動力系統故障引發美方內部多年爭議，該艦成軍標誌著相關產線正式關閉。（圖擷取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍16日正式讓「克里夫蘭號」（USS Cleveland,LCS 31）成軍。這是自由級（Freedom-variant）濱海戰鬥艦最後一艘服役艦艇，象徵爭議10多年的濱海戰鬥艦（LCS）計畫進入尾聲。這批曾被寄予厚望的艦艇，近年因妥善率與成本問題持續引發爭議。

根據《Naval News》報導，克里夫蘭號由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）建造，儀式結束後將駐紮於佛羅里達州邁波特（Mayport）基地。LCS計畫自啟動以來面臨多項挑戰，除了造價遠超預期，早期艦艇多次發生傳動系統齒輪箱故障，導致多艘戰艦在服役不到10年的情況下，便遭美軍提案提前退役。

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美國海軍近年已將資源轉向「星座級」（Constellation-class）巡防艦與無人載具計畫。太平洋艦隊（CNSP）指出，克里夫蘭號成軍是建構未來艦隊的一部分，未來將負責執行制海與戰力投射任務。

目前克里夫蘭號正進行部署前的最終整備作業。這也是美軍自由級產線最後一次交付實體戰艦，相關生產作業隨之正式結束。

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