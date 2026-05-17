主力戰車與無人機 不該是青菜與蘿蔔之間的選擇

陸軍M1A2T戰車陸續成軍，成為我國新一代戰甲車主力。（資料照）

上官伐謀（哈佛校友）

最近，又有退役將領上媒體發表高見，其中直指陸軍剛完成接收的M1A2T主力戰車，是數十年來最荒謬的軍事採購案，一時之間引發很多熱議；平心而論，只要談到地面作戰，就離不開以下五個關鍵戰力：機動力、打擊力、防護力、偵蒐力，以及指通力，而能集這些戰力於一身的代表作，沒有別的，就只有主力戰車（Main Battle Tank, MBT） ，而且更節約人力，君不見3挺步兵的排用機槍、重機槍，共需要6人來操作，而1門用來直射的105榴砲，減員編組也需要5人，但將這些槍砲放在1輛主力戰車上，操作僅需要4人，大幅節約了7人，況且戰鬥效能更高。因此，善戰者必然會活用戰車的優勢，笨拙的指揮官，只在憂心橋樑會不會被壓垮。

坦白講，全般否定主力戰車效能者，實過於主觀偏執，否則，城市國家新加坡、多島嶼的印尼、水路湖泊遍布的荷蘭與芬蘭、山地森林的瑞士，為何都還要操作主力戰車？尤其是後者，瑞士軍方就其地理環境研判，境外通往瑞士內陸，主要有5條沿山開鑿的公路，這是屬於快速地面接近路線，也是敵軍地面部隊入侵必經之路，因此，瑞士就在這5條公路附近，部署了5個豹二式主力戰車營，並保留適切的中央預備隊，用以嚇阻任何境外的攻擊，那瑞士能改用無人機，來防衛固守這5條公路嗎？這會具有戰略嚇阻效應嗎？

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再看看國軍採購的美造M1A2T戰車，與德製的豹二式被國際上列為同級的主力戰車，但不能否認，許多人比較推崇、欣賞豹二式的卓越性能，但國際政治現實下，我們有錢也買不到德國貨，而M1不僅能快速獲得，且有實戰驗證的戰鬥系統，屬於立即可用的戰力，至於用在台灣合不合適、荒不荒謬，其實也不需要時間來證明，以常理（Common Sense）即能判斷，否則，駐韓美軍、駐日美軍的M1戰車，只是擺來當花瓶、營區開放使用的嗎？還是我們造的橋樑品質，真的都是豆腐渣、不如日韓嗎？當然不是，要知道日、韓兩國的作戰環境，與台灣極為類似，美軍M1主力戰車的佈署，既然都能遊刃有餘，為何在台灣會遭到惡意批評？這或許，只是個人偏執觀點與別有用心而已。

空軍日前實施「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」時，國造劍翔無人機率先起飛執行反制任務。圖為國防部先前展示多款自製無人機及產程介紹。圖為劍翔反輻射無人機系統。 （資料照，記者羅沛德攝）

再談到無人機（UAV或UAS），先說，主力戰車與無人機，絕對不該是青菜與蘿蔔之間的選擇。許多人基於俄烏戰爭5年來的經驗，認為無人機早就天下無敵、戰甲車已經無用了，但實際上這些戰果，無意間被誇大了，畢竟，只有擊殺成功的影片，才會被上傳網路，而戰甲車被摧毀的案例，只能證明兩件事：第一是這些部隊，並沒有配備無人機反制系統，第二是他們的反制系統，可能已經失效了。

的確，各型無人機的出現，大幅改變了當今戰場的風貌與戰爭行為，但卻依然無法決定戰局，這是不爭的事實，否則，以目前每個月雙方無人機消耗總計超過30萬架的狀況下，只要有10%的成功擊殺率，俄烏戰爭早就該結束了，因為，已經沒有目標可以攻擊了！但事實上並不然，而且，俄烏雙方仍持續投入大量戰甲車，並積極搶救、拼修遭擊傷的車輛，重新投入戰鬥，同時也強化其無人機反制能力；在戰爭最激烈時期，俄羅斯甚至將博物館陳展的老戰車，加以修復、恢復到能操作程度，並送到前線參戰，這是許多評論者、名嘴，故意視而不見的。

所以，在我們務實看待無人機帶來的作戰效益之時，也應該積極建置反制系統，硬殺、軟殺都不能偏廢，尤其，主力戰車是地面戰力的核心，更要優先配賦反制系統，包含部隊防護、與單車自衛能力，同時也應加速將無人系統，與有人載具、戰具，適切編組與整合，發揮相輔與加成的戰力（如1、2級無人機夜戰功能很差，但這卻是主力戰車的強項），這才是正確建軍與用兵的作法。

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