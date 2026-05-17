防俄羅斯水下突襲！波蘭「食人魚」無人載具首測鎖定海底電纜安全

波蘭自主研發的無人水下載具「Pirania」近日於波羅的海完成實測。（圖擷取自RADMOR官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕波羅的海近年接連發生海底電纜與天然氣管線受損事件。針對日益嚴峻的海底基礎設施威脅，波蘭近日首度實測國產「食人魚」（Pirania）無人水下載具（UUV）原型。這款載具成功在接近實戰的環境下，由岸邊部署並完成水下目標識別任務。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，這項研發計畫由格但斯克理工大學（Gdańsk Polytechnic University）與RADMOR公司執行。開發團隊僅耗時5個月，即完成從概念到實體測試的過程。研發進度能大幅縮短，主因在於部分技術沿用了波蘭成熟的「鰹鳥」（Głuptak）水下機器人系統。

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Pirania長度為1.4公尺，全重約50公斤，具備高度模組化設計。根據任務需求，載具可靈活更換聲納、攝影機或各類物理感測器。這類小型化平台能輕易進入大型船艦難以抵達的近岸區域，執行不對稱的監控與防禦任務。

"Prototyp podwodnego bezzałogowca o nazwie #PIRANIA, stworzony wspólnie przez naukowców z Politechniki Gdańskiej / @PolitechnikaGda oraz firmę #RADMOR należącą do @WBGroup_PL, ma za sobą pierwsze testy na Morzu Bałtyckim.



Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące znaczenie… pic.twitter.com/uIyxEWXFD3 — WB GROUP （@WBGroup_PL） May 13, 2026

波羅的海海纜安全性已成為歐洲防務的脆弱點。在鄰近俄羅斯威脅的背景下，各國正加速水下監控能力的建設。相較於德國引進長度超過10公尺、重達5.5噸的大型無人潛艇「藍鯨」（BlueWhale），波蘭則選擇發展Pirania這類靈活的小型系統，針對關鍵基建進行常態化巡檢。

波羅的海周邊國家近期持續增加水下無人化設備的投資。除了波蘭與德國外，波羅的海三小國也正尋求建立更嚴密的自動化監測網。目前Pirania已完成初步功能驗證，開發團隊正針對自主航行與辨識算法進行後續優化。

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