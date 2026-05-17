美軍在距台最近菲國島嶼 測試分散反艦作戰

美軍「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）今年於美菲「肩並肩」軍演期間部署至菲律賓北部，用於模擬打擊穿越呂宋海峽的敵方艦艇。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演雖已落幕，但美軍今年在菲律賓北部部署的作戰模式，仍持續引發關注。美國陸戰隊今年首度將反艦飛彈分散部署至巴丹群島（Batanes）3座島嶼，並在接近台灣的呂宋海峽進行模擬打擊演練，測試小部隊分散作戰與海峽封控能力。

根據《Defense News》報導，美軍第3濱海陸戰團（3rd MLR）在今年演習期間，部隊一度分散部署於菲律賓群島17個地點。這支駐紮夏威夷、2022年成立的新型部隊，主要任務是在島鏈與近岸環境執行分散式作戰。

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美軍今年將「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）部署到巴丹群島3座島嶼，比去年演習進一步擴大。這套機動反艦系統可發射海軍打擊飛彈（NSM），主要用於攻擊水面艦艇。

其中一處部署地點位於巴斯科（Basco）。《Defense News》指出，這裡距離台灣比距離菲律賓本土更近。部署期間，美軍模擬對穿越呂宋海峽的敵方艦艇實施打擊。

參與部署的美軍士官吉布斯（Darren Gibbs）表示，NMESIS是一種可用於保護海峽與海上交通線的自主飛彈系統，而巴丹群島的環境，也讓部隊有機會測試不同於平時的部署模式。

美軍測試新型跳島戰法 強化分散部署能力

除了反艦飛彈，美軍今年也出動新型「陸戰隊防空整合系統」（MADIS），測試反無人機能力。演習期間，防空部隊在菲律賓三描禮士省（Zambales）實彈攔截四軸與固定翼無人機。

報導指出，美軍近年持續推動「濱海陸戰團」概念，強調小部隊分散部署、快速轉移與多島嶼機動能力。第3濱海陸戰團表示，部隊目前正持續測試更具生存性的指揮方式、感測系統與多領域作戰能力。

目前美軍在印太地區共設有兩支濱海陸戰團，另一支為駐紮日本沖繩的第12濱海陸戰團。

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