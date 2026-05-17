美軍重新排兵布陣 雙航艦坐鎮、「以攻代防」反制伊朗無人機

美軍伯克級驅逐艦加入護航荷姆茲海峽船艦行列。（法新社檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍最新研擬「大鐵錘行動」（Operation Sledgehammer），計畫在美伊停火協議破裂後，對伊朗進行「迅速、高強度且決定性」的軍事行動，美軍也完成最新的排兵布陣，仍維持兩艘航空母艦為打擊指揮中心，另為防止伊朗發射大批飛彈丶攻擊無人機攻擊美軍部隊，美軍將用「以攻代防」全面瓦解伊朗飛彈與無人機戰力。

雙航母戰略集結：重兵布防中東

美國中央司令部（CENTCOM）目前在海、空及地面部隊的最新戰力部署已進入臨戰狀態：

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．海軍雙航艦坐鎮：最先進的「福特號」（USS Gerald R. Ford）於 5 月 16 日結束長達 326 天的部署返回母港，目前中東水域由「林肯號」（USS Abraham Lincoln）與最新接替的「喬治布希號」（USS George H.W. Bush）雙航艦打擊群維持警戒，配備最新型 F-35C 隱形戰機與數十艘神盾級驅逐艦。

．空軍前沿進駐：卡達烏代德空軍基地作為 B-2、B-52 戰略轟炸機的調度中樞；大批 F-22 猛禽與 F-15E 打擊鷹戰鬥機已進駐以色列、約旦和沙烏地阿拉伯的前沿基地。

．地面與特戰動員：約 4,500 名海軍陸戰隊遠征隊（MEU）與第 82 空降師已抵達中東戰區。精銳的三角洲部隊與海豹部隊也已在前沿集結，準備執行突入伊朗敵後「奪取濃縮鈾材料」及斬首革命衛隊指揮所的秘密任務。

知情人士透露，伊朗戰爭期間，沙烏地阿拉伯戰機曾轟炸受伊朗支持的什葉派民兵組織目標。（路透資料照）

四大反制戰術：全面瓦解伊朗飛彈與無人機還擊

面對伊朗最具威脅的「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機與精準飛彈的飽和攻擊，美軍徹底翻轉傳統防空模式，改採「多層次主動防禦」新戰術：

．以攻代防，翻轉成本曲線：美軍大量部署最新逆向工程研製的「低成本無人作戰攻擊系統」（LUCAS）。這種一次性自殺無人機能直接突襲伊朗境內的飛彈基地，反向消耗伊朗的高階防禦系統，破解過去用 400 萬美元愛國者飛彈攔截 2 萬美元無人機的數學危機。

．空中與地面平價攔截：前線 F-15E 與 F-22 戰機運用機砲與 AIM-9X 飛彈進行中途射殺；地面則增派「九頭蛇70（APKWS）」精準武器系統與「土狼」（Coyote）攔截無人機，以極低成本集體消滅成群的無人機蜂群。

．三層戰略防空網：海面上由神盾艦發射「標準三型」與「標準六型」飛彈進行遠程攔截；陸地則由「薩德系統（THAAD）」於大氣層內外攔截中程彈道飛彈，並由「愛國者-3（PAC-3）」負責低空巡弋飛彈的末端防禦。

．AI 作戰鏈路與源頭打擊：透過聯合全域指揮控制（JADC2）系統，AI 能秒級自動指派成本最低的武器進行攔截。一旦偵測到發射訊號，美軍將立即引導轟炸機使用鑽地彈，在伊朗飛彈第二波裝填前實施源頭摧毀。

國防專家指出，「大鐵錘行動」的核心在於避免陷入長期的地面全面開戰，美軍甚至計畫突襲並佔領伊朗主要石油出口樞紐「哈爾格島」（Kharg Island）以切斷其經濟命脈。美軍正透過這套兼具高張力轟炸與平價防空的新戰略，逼迫德黑蘭當局重回談判桌。

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