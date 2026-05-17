距台110公里 日美演訓涵蓋與那國島、反艦飛彈運抵石垣港

日本陸上自衛隊5月6日在菲律賓「肩並肩」聯合軍演期間，首度試射88式岸置反艦飛彈。日本近期再於先島群島展開總隊級演訓，並將反艦飛彈系統運往石垣島。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘承租的民間貨輪16日清晨駛入石垣港，卸下數輛掛載「88式地對艦飛彈」發射系統的重型機動車輛。根據《讀賣新聞》報導，日本陸上自衛隊17日正式啟動為期6天的「陸上總隊演習」，範圍覆蓋與台灣最近僅110公里的與那國島、石垣島及宮古島。這是日本陸上幕僚監部首度證實在先島群島實施針對西南地區的陸上總隊級演訓。

這項演習兵力包含300名自衛隊員與20名美國陸戰隊官兵。根據《共同社》獲取的計畫細節，參演部隊分別來自九州與北海道各方面隊，而美方則派出駐沖繩美國陸戰隊第三師（3rd Marine Division）隊員支援。演習期間，宮古島已正式運作「日美共同調整所」，旨在整合地面火力的指揮權與情資鏈路。

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《產經新聞》指出，自衛隊在與那國島部署了小型無人偵察機，實施模擬監控與情資傳輸測試。本次演訓核心在於測試如何在港口與機場受損的極端情境下，利用民間貨輪與民用資源，將重型打擊火力快速布署至第一島鏈最前緣。

這項部署與日本政府正在修訂的「國民保護計畫」高度掛鉤。日本內閣官房計畫在緊急狀態下，撤離該群島約12萬名居民至九州與山口縣。日本陸上幕僚監部在17日的記者會中強調，提升西南地區的機動運載能力，是執行大規模撤離與防禦任務的物理基礎。

目前，日本海上保安廳已同步在演習周邊海域加強巡邏。根據防衛省公布的演習時程，各參演單位預計於22日完成階段性科目測試後撤收。

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