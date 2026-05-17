美軍不惜自曝SSBN核潛艦位置 對伊朗展現核威懾強大戰力

美軍罕見公布核潛艦位置，一些軍事觀察家研判部署在直布羅陀的核潛艦為「阿拉斯加號」核潛艦 （SSBN-732）。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國海軍的俄亥俄級戰略彈道飛彈核子潛艦（SSBN）「阿拉斯加號」（SSBN 732），日前抵達西班牙南部海岸附近的關鍵戰略咽喉——直布羅陀。由於彈道飛彈核潛艦向來被視為美國「核武鐵三角」中最隱蔽、最具生存能力的戰略底牌，美軍此次反常地「自我曝光」行蹤，引發全球地緣政治與軍事專家的強烈關注。

專家一致認為，此舉釋放了極其強烈的軍事信號，且與美軍正密切籌劃、最快可能於下周重啟的對伊朗「大鐵錘行動」（Operation Sledgehammer）軍事打擊計畫具有高度直接關聯。

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罕見打破最高機密 展現全球毀滅性打擊威嚇

在美軍的作戰序列中，執行「戰略核嚇阻」任務的俄亥俄級 SSBN 與一般負責常規打擊的巡弋飛彈潛艦（SSGN）或攻擊型潛艦（SSN）截然不同。SSBN 的唯一原則是「隱匿於大洋深處」，甚至在日常部署中完全不配備用於常規精準轟炸的「戰斧巡弋飛彈」，以避免任何開火行為暴露自身方位。然而，美軍此次不惜打破最高機密常規，故意公開「阿拉斯加號」靠泊直布羅陀的消息，正是為了展示其無可匹敵的核報復與打擊威嚇力量。

「阿拉斯加號」可攜帶 20 枚「三叉戟二型」（Trident II D5）潛射彈道飛彈，每枚飛彈採多目標重返大氣層載具（MIRV）技術，可搭載 4 到 8 枚核彈頭，標準射程超過 7,400 公里，在減重狀態下最大射程更可達 12,000 公里以上。部署於直布羅陀，意味著其致命打擊範圍已輕鬆覆蓋整個中東地區、東歐、俄羅斯西部及北非，形成極具實質壓迫感的戰略絞索。

美軍航空母艦「福特號」在海外部署已久，在幾經波折之下，「福特號」在5月16日返回維吉尼亞州的母港「諾福克海軍基地」。（法新社）

談判全面瀕臨破裂 為常規「大鐵錘行動」進行戰略托底

軍事分析家指出，美國當前與伊朗的停火協議分歧劇烈，談判已處於「生命維持」的臨界狀態。根據美國主流媒體（如NBC）披露的軍方情報，若外交手段最終宣告破裂，美軍已確定將啟動代號為「大鐵錘行動」的全面緊急軍事行動，準備對伊朗實施大規模的源頭反制與毀滅性常規打擊。

「大鐵錘行動」的潛在選項極為強硬，預計投入雙航艦戰鬥群及空軍戰略轟炸機，對伊朗境內飛彈及無人機基地、指揮設施進行飽和轟炸，甚至不排除突襲佔領其主要石油出口樞紐「哈爾格島」，或派特戰部隊深入奪取其濃縮鈾。

在如此高強度的常規軍事行動發動前夕，美軍將純核武配置的 SSBN 阿拉斯加號直接「擺上台面」，其核心用意正是「為常規大鐵錘行動進行戰略托底」。美軍透過這張核底牌明確警告伊朗及其區域盟友：在美軍實施「大鐵錘行動」的常規軍事打擊時，切勿企圖動用大規模毀滅性武器或將衝突升級至核層面實施反擊，否則將面臨來自大西洋與地中海交界處、隨時準備飽和發射的三叉戟核飛彈報復。

這場罕見的核潛艦公開現蹤，既是美軍在談判桌上的最後通牒，也是最快可能於下周爆發的「大鐵錘行動」最關鍵的前置威懾布局。

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